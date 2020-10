La periodista María Laura Santillán reveló detalles de su entrañable relación con el ex presidente de la Nación, Carlos Saúl Memen. Y lo hizo en diálogo con Los Ángeles de la Mañana. "Tenía esa cosa empática que te contaba todo, era para LAM", manifestó, haciendo alusión al magazine conducido por Ángel de Brito en El Trece.

"Cuando se apagaba la cámara, te quedabas un rato y te contaba detalles de todo. O si no se le notaba en la cara todo, no tenía esa cosa hipócrita", agregó María Laura Santillán sobre quien fue el titular del Poder Ejecutivo entre los años 1989 y 1999. Justamente, en esa época fue donde la periodista comenzó a hacer sus primeras armas dentro del ambiente periodístico y logró catapultarse como una de las principales figuras del Grupo Clarín.

Las vacaciones de María Laura Santillán con Marcelo Tinelli

"A Tinelli lo conocí en Radio Rivadavia y nos hicimos muy amigos. De mas chicos íbamos a casamientos, nos íbamos de vacaciones, compartimos mucho juntos. Recuerdo un viaje a la isla Para Ti, en Brasil, en pleno carnaval. Estaba Badía también", manifestó María Laura Santillán, quien mantiene una gran amistad con el dueño de la productora LaFlia.

Acto seguido, Santillán recordó una divertida anécdota junto al conductor de ShowMatch, con quien una noche no lograron encontrar un sitio donde hospedarse: "No había lugar y dormimos en la casa de una persona que alquilaba habitaciones, pero dormimos todos juntos. Cada uno estaba con su pareja, éramos seis en total. Estábamos por dormir y Tinelli no paraba de hacer chistes; no sé si dormimos, nos reímos sin parar. Fue un viaje inolvidable, la pasamos bomba".

Los inicios de María Laura Santillán en el periodismo argentino

La periodista María Laura Santillán, quien actualmente conduce Telenoche junto a Diego Leuco, lanzó a modo de broma: "Hace 30 años que estoy acá. Yo no digo la edad pero es mucho menos de lo que piensan".

Acto seguido, la periodista recordó cómo se inició su camino en esta profesión siendo Nicolás Repetto uno de sus primeros compañeros de trabajo: "Trabajábamos juntos en Radio Belgrano, nos presentó Jorge Guinzburg. Cuando arrancó con Fax, me llamó. Nadie me conocía. Nico es muy exigente trabajando. Se quedaba conmigo hasta tarde y me enseñó a editar. Me acuerdo que estaba Reina Reech también, ella me enseñó cómo poner los pies, cuál era mi mejor perfil, pequeños detalles para implementar delante de cámara que duran para toda la vida".