Inesperado: la diva quedó en ridículo en plena transmisión.

El periodista Víctor Hugo Morales fue invitado al programa especial que Susana Giménez prepara por la muerte de Diego Armando Maradona. El uruguayo, fiel a su estilo y convicciones, rechazó la propuesta e hizo pública su decisión humillando a la diva.

Al aire de su programa en C5N, el mítico relator que estuvo junto al Diez en diferentes programas que juntos condujeron (De zurda y De la mano del 10, ambos por TeleSur) aseguró: "Con todo respeto, esta semana me invitaron al programa de Susana. A esta altura no estoy en condiciones de disfrutar de esa invitación. Muchas gracias igual".

"Vean ustedes cómo Susana puede ser una persona muy política, muy entregada a todo lo que es el establishment. No hay ningún tipo de reparo a su labor política influyente, sin ningún tipo de duda. Pero eso sí, para la derecha. Diego no puede. Susana, sí", manifestó Víctor Hugo, quien procedió a pasar un informe al aire de su programa en donde la diva se ve muy cercana a ex presidentes de la Nación como lo fueron Fernando De La Rúa, Carlos Ménem y hasta el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

Manifestando que Maradona ha sido hostigado históricamente por su posición política, Víctor Hugo reveló la impunidad con la que Susana Giménez se mostró del lado del neoliberalismo y nunca ha sido cuestionada como sí lo fue Diego. "Así, jugando para la derecha, se puede", sentenció el uruguayo, quien dejó más que claro el motivo por el cual no asistirá al programa de la diva de los teléfonos.

La polémica frase de Susana Giménez sobre la muerte de Diego Maradona

En forma polémica, Susana Giménez se refirió a la muerte de Diego Maradona con una frase que hizo ruido. "Hizo todo lo posible para morirse", enfatizó la diva, quien recibió la desaprobación de gran parte del público que se hizo eco de estas declaraciones. Al aire de Telefe, la conductora reflexionó sobre el triste final del Diez.

"Sé que todos tenemos que morirnos, pero era muy joven. Hizo todo lo posible para morirse. Los años pasan y dejó de ser el número uno en la cancha y eso lo debe haber llevado a esto, pero empezó antes, cuando era una liebre. A la única persona que no hay que perdonar es a quien le dio la droga por primera vez, no sé quién fue pero sucedió en Barcelona. A ese tipo algún día lo vamos a conocer para romperle la cara", sentenció Susana Giménez.