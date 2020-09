No son horas fáciles para Guillermo Andino. El periodista de América TV reveló un difícil momento familiar en el que su hija Sofía (19 años) está pensando en marcharse del país. El conductor de Informados de todo se expresó a través de su programa, en donde se detuvo unos minutos para reflexionar y contarle a la audiencia la difícil situación que se encuentra atravesando.

"Tengo una hija de casi veinte años… Los chicos están desilusionados porque escuchan a los políticos hablar de una cosa y, a los seis meses, estar haciendo todo lo contrario. Cuando nos dijeron ´vamos por una Argentina de la unión y ahora está pasando…´. El archivo te mata. No es una cuestión de este gobierno, es también del anterior, y del anterior", explicó Guillermo Andino, al aire de América TV.

Guillermo Andino responsabilizó a la política argentina por la situación que está atravesando

Metiéndose de lleno en su pensamiento político, Guillermo Andino le atribuyó a la política esta decisión que su hija está a punto de tomar: "Tampoco simplifico y hablo de todos. Pero hablo de algunos que tienen un peso muy importante, en donde los pibes no son giles. Donde dicen '¿pero este no venía con otro discurso, por otra argentina?'. Entonces se sienten desilusionados e interpelan a la clase política".

"No hay reglas claras, se perdió la validez de la palabra si querés. Hoy se dice una cosa, mañana todo lo contrario. La inseguridad, la economía. ¿Qué es lo que va a pasar en nuestro país? No te dicen que va a pasar de acá, no a seis meses, de acá a dos meses… hay muchas cuestiones concurrentes hacia el pensamiento de un joven de veintipico que hoy te esté diciendo, 'che, ¿cómo es Australia y España?, ¿nosotros tenemos el pasaporte?' Antes, no pasaba", explicó el conductor en Informados de todo.

El dolor de Guillermo Andino ante la posible partida de su hija Sofía

"La Argentina es como un asalto a la ilusión permanente. Confías y no pasó nada, y todos siguieron generando la desunión, el país dividido, y eso no nos va a conducir a absolutamente nada. ¿la verdad? Yo no me quiero ir, la quiero pelear acá. Pero se me pone la piel de gallina cuando viene mi hija y me dice ¿papá, Australia como es, y España? Y después, viene la charla. Es el baldazo de agua fría que te daban…", reconoció Guillermo Andino, quien reconoció que no le pondrá obstáculos en el camino a su hija en caso de que decida marcharse.

Visiblemente afectado, Andino sentenció: "Hoy, con todo el dolor del mundo, la dejaría. Tenés que dejarlos volar a los chicos. Si ellos creen y vos los podés ayudar… ¿que me dolería, que lloraría? Mil días con mi mujer, obviamente. Es la primera vez que, intuyo, te están preguntando por algo".