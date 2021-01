El periodista Sebastián Pollo Vignolo volvió a cruzarse en vivo con Carlos Cai Aimar luego de la increíble acusación sobre que era "un desastre" como jugador, siendo la principal razón por la cual no llegó a primera. Ahora, en pleno F90 por ESPN, se dio un nuevo round de una pelea que parece que tendrá más capítulos. Mientras se encontraban analizando a Boca, luego de la dura caída por Copa Libertadores, el ex técnico felicitó el análisis de Juan Simón.

"Pero claro, si lo digo yo me liquidás pero a Simón lo tuviste", acotó el conductor con una sonrisa irónica, mirando a sus panelistas, desde San Juan. El Cai no dio vueltas y lo cruzó fuertemente, cual zaguero central a un atacante que se acerca al área: "¿Cómo lo vas a decir vos si no entendés todo eso? En cambio él que lo hace, lo hizo y lo sigue haciendo, lo entiende. Es muy fácil, punto, nada más".

Las risas se hicieron presentes en el estudio y también en el hotel de la provincia donde se jugará la final de la Copa Diego Armando Maradona. "Pero yo dije que dejaron entrar a Soteldo al área, una vez que entró ya está. No hace falta llegar a Primera para darse cuenta que al equipo le faltaba un poquito de entusiasmo", se defendió el Pollo. Y sarcásticamente, le contestó: "No nos dimos cuenta que a los jugadores le faltaban ganas, si no lo decías vos no nos dábamos cuenta".

Tras esto, el conductor de ESPN aprovechó la situación y entre pícaras sonrisas, lo chicaneó: "Te diste cuenta pero no lo dijiste, porque tenés miedo de quedar mal. En el diccionario del futbolista, ¿cómo vas a decir eso?". El ex entrenador de Boca remarcó: "No, yo dije que no tuvieron la actitud que corresponde para jugar un partido de esa naturaleza. Dije eso y lo sigo diciendo" y la respuesta, fue con sorna: "¿Dijiste eso? No te había escuchado, mirá". Eso provocó los gritos de Aimar, que mostró su molestia: "Al futbolista, ¡dejame hablar! Al futbolista le podés decir que jugó bien o mal pero no podés decirle que le faltó actitud. Si le faltó eso, tiene que dejar de jugar".

Siguiendo con el análisis, ignorando esto último, el Pollo Vignolo le preguntó: "Del entretiempo, ¿seguís pensando que estuvo bien Miguel?". Y otra vez, Aimar lo cruzó fuerte: "¿Vos por qué decís que tiene que jugar Cardona? ¿Qué sabés por qué no lo pone? ¿Cuántos entrenadores no lo han puesto de titular? ¿Por qué no te hacés ese análisis también? Estando ahí adentro ves un montón de cosas, sabés cómo te puede responder cada futbolista. Si se caga todo, si no, si tiene personalidad. No sabés todo eso, el entrenador que está adentro sí".

En tono burlón, el conductor tiró: "¿Tenemos música? Pongamos música hasta las 3 de la tarde, como dice el Chavo (Fucks) y listo. Si no estamos ahí adentro no podemos opinar ni hablar. El cambio era que tenía que entrar Cardona...". Con algo de cansancio, el ex DT sentenció y le puso fin a la discusión: "Bueno, poné música. Podés opinar pero no lo hagas con tanta autoridad como si tuvieras siempre la razón". Ante esto, los panelistas Juan Simón y Daniel Arcucci le dieron la razón al Cai y el conductor volvió a mostrarse molesto por la situación.

