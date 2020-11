Luis Novaresio y el panel de Animales Sueltos debatían sobre la posibilidad de que vuelvan las reelecciones indefinidas en las intendencias de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, un dato deslizado por Javier Calvo desató una reacción impensada en el conductor del programa.

"Hay un sector muy importante del peronismo en la Provincia de Buenos Aires que no está interesado en dar esta discusión, que es La Cámpora", aseguró Calvo, para sorpresa de Novaresio. Y continuó: "No le interesa que se levante esta ley y vuelvan las reelecciones indefinidas. Por eso, Máximo Kirchner, hombre de la Provincia, no tiene pensado mover un dedo para derogar esta ley".

Calvo explicó que, según su información, "lo que imagina Máximo Kirchner y La Cámpora es la oportunidad que se le abre para ir por un montón de intendencias en el 2023".

"Lo que voy a decir es inédito. Estamos discutiendo que hay intendentes que hace 20 años que están en el poder y no lo sueltan. Y cuando uno está en el poder tiene un plus para ganar las elecciones. La Cámpora está en contra de que se mantengan las reelecciones indefinidas. ¡Aguante la Cámpora! Esto es inédito, y no va a pasar otra vez. En esto, ¡aguante la Cámpora!", se desató Novaresio.

Por su parte, en la mesa de Animales Sueltos aclaraban que "La Cámpora es el único espacio político que tiene capacidad y cantidad de candidatos en acción para ocupar esos espacios".

El conductor no pudo salir de su declaración y le recriminó a su compañero Ignacio Ortelli que lo haya interrumpido con una pregunta en medio de su momento a favor de la agrupación kirchnerista: "Quise hacer la escena, de mirar a cámara, y me preguntas".

Novaresio arremetió contra Mauricio Macri

Luis Novaresio estuvo como invitado en la mesa de Juana Viale, en La Noche de Mirtha, por El Trece. Allí, como es costumbre, disparó en reiteradas ocasiones contra el Gobierno de Alberto Fernández. Entre tantas cosas, junto al periodista Nicolás Wiñazki, se mostró fervientemente en contra del proyecto "Nodio" porque cree que va en contra de la libertad de expresión. "Todo acto que trate de controlar, se llama censura y va en contra del artículo 14 de la Constitución", afirmó.

Pero más allá de mostrar su detracción a las formas, no sólo en relación a los medios de comunicación, sino también con respecto a las tomas de tierras y las medidas con respecto a la pandemia por COVID-19, también se mostró en contra del gobierno anterior. "Yo creo que hay un modelo. Los que discuten que esto es por culpa de Cristina... También es lavar cierta responsabilidad de Alberto Fernández. El presidente es el que tiene la lapicera. La mayoría votó a este gobierno y digámoslo con todas las letras, fue a causa del desastre del gobierno anterior".

Ante este disparo contra la actual oposición, Novaresio fue a la carga del ex presidente de la Nación y líder actual del PRO y Juntos por el Cambio. "El fracaso estrepitoso de Mauricio Macri, sin ninguna autocrítica. Lo he escuchado en distintos reportajes, con Jonatan Viale y Morales Solá. No hay ni una sola autocrítica. Encima disparó contra dos de los grandes funcionarios de su gobierno", agregó en relación a los dichos del ex mandatario sobre Rogelio Frigerio y Emilio Monzó.