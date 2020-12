La periodista rompió el silencio con un explosivo descargo.

Tras su abrupta salida de Telenoche y de todo el Grupo Clarín en general, María Laura Santillán rompió el silencio con un explosivo descargo. La periodista le agradeció a su público por las "casi dos décadas" que compartió junto a los televidentes en el noticiero central emitido por El Trece, aunque también dejó una filosa frase sobre el final de su escrito que (da la sensación) fue dirigida hacia las autoridades de su ex trabajo.

Con una carta inesperada, Santillán comenzó: “Después de 30 años de trabajar en El Trece, siento la obligación y la necesidad de despedirme de ustedes. Lamentablemente, no pude hacerlo frente a las cámaras en Telenoche, el espacio que compartimos casi dos décadas de nuestras vidas”.

Acto seguido, la periodista y ex conductora de Telenoche le dedicó palabras realmente emotivas para quienes fueron sus fieles televidentes y seguidores: "Nos hemos acompañado fielmente en el programa nada más y nada menos que 17 años, todos los días. 17 años que son como mil años. Estuvimos juntos en la salud y en la enfermedad, frente a dolores inconmensurables y a renacimientos extraordinarios, en los momentos dramáticos de nuestras vidas y del país. Y juntos, cada día de este inesperado 2020, para compartir angustias, certezas e incertezas de la pandemia”.

“Espero volver a contarles las noticias por la tele, como me gusta hacerlo y como ustedes merecen. Y honrar siempre mi compromiso como periodista: mantener la mirada crítica y no condescendiente, no dejar nunca de hacer las preguntas necesarias buscando respuestas y perseguir la tan castigada búsqueda de la verdad. Porque aunque pensemos diferente, tenemos una causa común en esta Argentina para armar, y es la construcción de un país mejor para nosotros y para nuestros hijos”, sentenció María Laura Santillán, dejando entre líneas palabras contundentes que dejan en evidencia los motivos de su salida del Grupo Clarín.

María Laura Santillán y los motivos por los que se fue de Telenoche

María Laura Santillán se marchó de Telenoche y de la empresa que lo produce en las últimas semanas. Luego de arreglar su salida del noticiero, de los rumores de internas con Diego Leuco y de un desgaste por parte de la periodista, la misma tomó la determinación de alejarse del medio en donde pasó los últimos 30 años de su vida.

Con una carta documento y decidiendo no regresar al monopolio en donde fue conductora de diferentes programas televisivos, Santillán ahora tiene un futuro incierto y no se sabe con exactitud en qué señal pueda desembarcar.