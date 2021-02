La verdad salió a la luz.

El miércoles 17 de febrero se inicia una nueva temporada de Telenoche, el ciclo de noticias histórico de El Trece. A diferencia del año 2020, en la conducción ya no estará María Laura Santillán y será reemplazada por Luciana Geuna, quien acompañará a Diego Leuco en el estudio. El hijo de Alfredo, en diálogo con TN, realizó una revelación que dejó al desnudo sus conflictos con la periodista que supo ser su compañera hasta diciembre pasado.

Sobre su vínculo con Geuna, el cordobés contó cómo fue surgiendo la amistad entre ambos y dejó entrever que su relación con Santillán no pasó por la misma situación: "Nosotros nos conocíamos por gente en común, siempre me cayó bien y la sentí como una persona con la que podía tener una amistad y cuando empezamos a trabajar juntos automáticamente se dio", introdujo.

Y luego lanzó: "Lo que más podemos aportar es que el vínculo sea genuino. Me pasa pocas veces como me pasa con ella que me divierto tanto cuando no estamos de acuerdo, porque en lugar de enojarnos, nos chicaneamos y nos divertimos".

"Sí. Nosotros nos conocimos ahí trabajando y de repente que se nos de esta oportunidad en un lugar que nos es familiar, es divino. Diego ya viene conduciendo Telenoche y en mi caso es un cambio de rol. Pero acá hay un desafío mayúsculo que es la dupla, porque es lo que genera el vínculo. Las duplas son, no se inventan, tienen que suceder", agregó Geuna, quien fue integrante de un trinomio conformado por Leuco y Santillán en 2020. Este año, ella ocupará el lugar que dejó vacante su colega tras más de 20 años dentro del Grupo Clarín.

Vale recordar que la salida de Santillán se dio en medio de una fuerte pelea con el Grupo Clarín y una mala relación con los conocidos en la interna como "Lanata boys". La conductora dejó anticipadamente su lugar luego de presentar una carta documento contra el canal y Leuco fue bastante displicente al mencionar su salida.

La emoción de Diego Leuco por una nueva temporada de Telenoche, esta vez sin Santillán

En cuanto a la responsabilidad de ser uno de los líderes del programa de noticias, Diego Leuco sentenció: "Es una construcción, todas las duplas históricas tienen o tuvieron al menos 15 años de desarrollo. Por supuesto los tiempos en la televisión ahora son distintos y tenemos expectativas más a corto plazo obviamente (risas). Telenoche es el programa más longevo de la televisión y es la cuarta vez que pasa esto en 60 años".

"Más allá de las parejas que lo representen, tiene un equipo que es perfecto, ideal. Encabezarlo es un lujo, es como que me digan ‘¿Querés ser capitán del Barcelona?’, y ¡sí!. Es mucha más la exigencia, obviamente, pero tenés mejores jugadores alrededor", agregó el hijo de Alfredo Leuco, emocionado por ser parte de la nueva temporada del noticiero. Esta vez, ya no estará Santillán a su lado.