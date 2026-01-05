La fuerte apuesta de Telefe en la primera semana del 2026

Telefe hizo un fuerte cambio para iniciar el 2026.

La llegada del 2026 encuentra a Telefe decidido a no aflojar su presencia en la grilla, incluso en un escenario adverso para la televisión abierta. Con hábitos de consumo cada vez más fragmentados y un público que migra hacia otras plataformas, el canal eligió empezar el año con una programación pensada para sostener el interés y ofrecer contenido fresco desde los primeros días de enero.

En ese contexto, la señal prepara una serie de movimientos estratégicos que buscan reforzar su identidad y mantener su peso en la pantalla. Aunque el balance del año anterior fue positivo en términos de liderazgo, el desafío ahora pasa por retener audiencia en medio de un encendido general en retroceso, una problemática que atraviesa a toda la industria.

En ese marco, el canal estrenó en la primera semana del año una nueva temporada de Código Viaje, el ciclo conducido por Tomás Fonzi, que regresa renovado y con un enfoque diferente. El programa debutará el domingo 4 de enero a la medianoche y contará con ocho episodios.

Quiénes serán los invitados de Tomás Fonzi

La gran novedad de esta edición es que Fonzi no recorrerá los destinos en soledad. A lo largo de los capítulos, viajará acompañado por amigos y personas cercanas, sumando un tono más íntimo y descontracturado a cada experiencia. Todos los recorridos estarán centrados en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Entre los momentos más destacados se encuentra una visita a las sierras de Tandil junto a Eugenia Tobal, una jornada de wakeboard con Cachete Sierra y una salida de pesca compartida con su hermana Dolores Fonzi, uno de los tramos más personales del ciclo.