A medida que se acerca la final, el jurado de MasterChef Celebrity, integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, está más exigente. Tanto es así, que el mínimo error de los participantes los puede dejar afuera del programa conducido por Santiango Del Moro en Telefe y fue el caso de Andrea Rincón, quien se convirtió en la nueva eliminada tal como adelantaron a través de redes sociales.

De acuerdo a lo que trascendió el fin de semana, en las redes sociales tomó fuerza el rumor de que la próxima eliminación sería la de Andrea Rincón, aunque también había versiones de que podría haber sido Dani "La Chepi". La versión que indicaba que la actriz y modelo se quedaría fuera del programa que conduce Santiago Del Moro tiene que ver con que formó parte del programa PH Podemos Hablar durante la noche del último sábado.

Este domingo, Andrea Rincón no logró superar el desafío de la comida de bodegón en el que le tocó realizar un matambre a la pizza, pero tras agradecerle al jurado y a sus compañeros "la paciencia", se fue de la cocina sin olvidarse de lo más importante. "¡Viva Perón, carajo!", expresó más alegre que triste luego de sacarse el delantal negro y dejarlo en su estación.

La actriz atravesó todos los estados de ánimo frente a la cocina más famosa de la Argentina. Si bien comenzó con muy baja performance, semana tras semana fue conquistando al jurado entre risas y llanto, siendo su última semana en el certamen la más difícil ya que no pudo darle en la tecla a las exigencias de los expertos en ninguna de las jornadas.

En el último desafío, la morocha hizo una gran presentación, pero no fue suficiente en comparación con lo presentado por Alex Caniggia, Dani "La Chepi", Carmen Barbieri y María O'Donnell. Georgina Barbarossa subió al balcón tras superar la primera prueba de la gala de eliminación y se sentó junto a Sol Pérez, Claudia "La Gunda" Fontán, Candela Vetrano, Gastón Dalmau y Juanse.

Las lágrimas no fueron solamente las de la participante eliminada puesto que, tanto sus compañeros, como el conductor y los miembros del jurado, fueron invadidos por la tristeza ante la nueva baja en el certamen. "Fue muy lindo conocerte. En muchas cosas me identifico con vos, ser impulsivo no lo tomo como un defecto. Sos maravillosa, ahora tenés más técnica y vocabulario gastronómico", expresó Damián Betular

Por su parte, Germán Martitegui, con quien Rincón se cruzó en más de una oportunidad, enfatizó: "No hay manera de quererte sin pelear antes, trajiste mucha luz. Fue una alegría tenerte acá". Por su parte, la actriz hizo una revisión de su paso por el certamen y compartió: "Quiero agradecerles la paciencia porque sé que es muy difícil. Vivo así, es muy difícil para mí vivir y llevarla. Les agradezco haberme aguantado". "Gracias por el amor, que es lo único que nos puede sostener a todos", destacó Andrea.