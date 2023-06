Por qué dicen que Taylor Swift puede dejar a River sin Copa Libertadores

La visita de Taylor Swift a la Argentina para brindar una serie de recitales generó una revolucionó en la música y la cultura nacional. Sin embargo, en las últimas horas, también alcanzó al mundo del fútbol y en especial a River, equipo que cederá su estadio para los recitales.

La visita de Taylor Swift a la Argentina causó un gran revuelo en todo el país. Miles de fanáticos y fanáticas de la cantante estadounidense compraron y agotaron todas las entradas para los tres shows que brindará en el estadio Monumental. Sin embargo, y pese a la revolución que generó, en el ámbito del fútbol y más precisamente en River existe una insólita preocupación porque algunas personas asegura que la artista de 33 años puede dejar al equipo de Martín Demichelis sin Copa Libertadores.

El rumor llegó procedente de Estados Unidos, donde comenzaron a hacer circular una teoría que, hasta ahora, dejó a cientos de usuarios de las redes sociales completamente asombrados, pero que es completamente incomprobable. De acuerdo a diversos internautas, Taylor Swift trae mala suerte deportiva con sus visitas a las ciudades o estadios que recorre en su gira "The Eras Tour", con la cuál está arrasando en números.

La versión cobró valor con lo que ocurrió en los partidos de playoffs de la NBA, liga estadounidense de básquet que se destaca por ser la mejor del mundo. Según indicaron en un video que se volvió viral, "las giras de The Eras Tour tuvieron lugar al mismo tiempo que los playoffs de la NBA y cada ciudad que Taylor Swift visitó se ha visto afectada". Los resultados son coincidentes y algunos ya abonan a la teoría de que el paso de la cantante puede provocar el fracaso de sus equipos.

De acuerdo con la recopilación de los que creen en ese "maleficio", Swift dio shows en la ciudad de Altanta un día después de que la franquicia de basquet de esa ciudad, los Hawks, perdieran su serie de primera ronda frente a Boston Celtics por 4 a 2. Luego, realizó tres presentaciones en Filadelfia exactamente antes de que comenzara la serie de playoffs en la que los Sixers de esa ciudad perdieron contra Boston por 4 a 3. La final de la Conferencia Este de la NBA enfrentó a los Celtics con Miami Heat y en medio de esa definición, la artista pop también hizo su show en Foxborough, Massachusetts, a tan solo 34 kilómetros de Boston. Finalmente, el quipo verde cayó por 4 a 3 en el séptimo partido, luego de remontar un 3 a 0 en su contra.

Como la cantante tiene previsto visitar el estadio Monumental, la idea que comenzó a tomar más fuerza en el mundo del deporte, donde las conjeturas esotericas están a la orden del día, es que puede complicar a River en su participación de la Copa Libertadores 2023. Claro está que tan solo se trata de una teoría que se aprovecha de coincidencias y casualidades y se monta sobre la popularidad de la artista que revolucionó la Argentina con su anuncio pocos días atrás.

La teoría, no obstante, podría romperse en breve, si las finales de la NBA entre Miami Heat y Denver Nuggets terminan como todo indica. Taylor no programó shows en Miami, pero sí cantará en Denver los próximos 14 y 15 de julio, situación que llevó a los "adeptos" a asegurar que Miami sería el nuevo campeón de la liga más importante del básquet mundial. Sin embargo, Denver lleva la ventaja por 3 a 1 y podría definir la historia este 12 de junio.

Las ciudades que visitó Taylor Swift y cómo le fue al equipo de cada ciudad en los playoffs de la NBA

Cuándo toca Taylor Swift en Argentina: las fechas de los shows en River

Taylor Swift tiene confirmados los shows en el estadio Monumental (cancha de River) para los días jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de noviembre. Las entradas para los recitales se encuentran agotadas y, por el momento, se desconoce si habrá una cuarta función.

Con qué equipo jugará River en las fechas que tocará Taylor Swift

Para las fechas en las que tocará Taylor Swift en el estadio Monumental, River será visitante en la Liga Profesional de Fútbol. De acuerdo al calendario de la AFA, "El Millonario" visitará a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, el domingo 12 de noviembre, por un partido correspondiente a la fecha 13 de la segunda fase del torneo.

Denuncian pérdidas de entradas de Taylor Swift: qué medida tomar para evitarlo

La usuaria @_venusandmars compartió a través de Twitter que tuvo un problema con el ticket que ya había comprado: según su relato, la entidad que gestiona su tarjeta de crédito no había autorizado la compra por el alto valor de la entrada. "Si no llamaba me perdía la entrada", contó la usuaria visiblemente molesta luego de haber podido acceder a la compra.

Esta experiencia desencadenó una especie de psicosis colectiva en la que cientos de personas comenzaron a dudar de sus compras, decidieron contar su experiencia y pedirle consejos a la protagonista de la historia. "Hola. Como te diste cuenta? Porque visa me mando un mail diciendo que si autorizaron la cuenta y que por eso me mandan mail, pero al ingresar a visa home me dice que sigue pendiente" contó una usuaria, y otra agregó que había sufrido algo similar: "a @Alejg96 y a mi nos pasó ESO. Le consultamos al banco para pagar con tj de crédito, nos dijo que si, al momento de pagar no nos funcionó la tarjeta porque el límite no era de $56mil por cuota si no por COMPRA".

Cómo evitar esta situación

Lo principal a tener en cuenta es corroborar el método de pago, ya que cada banco o modalidad de pago tiene sus particularidades con respecto a los límites de compra o al pedido de autorización de la entidad bancaria. Al ser montos elevados, en general puede tardar hasta 24 horas en acreditarse.

El segundo consejo es confirmar la compra con el recibimiento del mail, donde figura el comprobante. Actualmente las entradas sólo pueden adquirirse por All Access, por lo que es fundamental tenerlo en cuenta y evitar así las estafas. Si aún habiendo cumplido todos estos pasos seguís teniendo dudas, podés llamar a tu entidad bancaria para confirmar que el pago se haya hecho y haya impactado en la plataforma.