El dramático video de Tamara Paganini por sus dolores: "No te deja respirar"

La ex Gran Hermano sorprendió en Instagram y dejó preocupados a sus seguidores. "Parece que tenés un enano que te está clavando un cuchillo", detalló.

Tamara Paganini, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), reapareció en su cuenta oficial de Instagram (@tamarapaganini) y sorprendió para mal a sus más de 7500 seguidores en esa red social, luego de haber publicado un video para que observaran los dolores corporales que la aquejan. "No te deja respirar", explicó visiblemente en mal estado.

"Buen día… Chicos, me desperté con un dolor de ovarios que no puedo caminar, de vez en cuando me agarra esto. Pero es un dolor que no te deja respirar, boludo, no te deja respirar”, comenzó la actriz y bailarina de 47 años que saltó a la fama en 2001, luego de haber sido la primera subcampeona del reconocido reality show que llegó a tener 40 puntos de rating en algún momento.

“Ya me tomé un Ibuprofeno. No podés mover los pies, no podés mover las piernas, parece que tenés un enano que te está clavando un cuchillo. Ay…”, se quejó Paganini en un video en vivo que posteó en la plataforma que más utiliza a diario.

"Gajes de ser mujer... Bolsa de hielo, Ibuprofeno y mi cuerpo doblado al medio. #dolorpremenstrual #TamaraPaganini #IndiaPaganini" fue el mensaje que eligió ella para acompañar la grabación de dos minutos dentro de su propio departamento.

“Cuando te sentás, te duele un montón. No te puedo explicar, pero se te hincha la panza y se pone dura, dura. Ay, chicos, si un día quieren hacerse el cambio de sexo, si te querés poner concha... No te pongas ovarios”, detalló a pura ironía la "India".

Mientras inhalaba y exhalaba un poco de aire muy molesta, Paganini continuó: “Cuando me agarra, estoy 20 minutos o media hora hasta que me haga efecto bien bien lo que haya tomado, pero no puedo respirar, loco”.

“Es un placer cuando sentís que te está haciendo efecto la pastilla. Así estoy hace 20 minutos que no puedo caminar. Sola, sola… Bueno, recuerde, si se van a poner concha… No se pongan ovarios”, reiteró Tamara a puro sufrimiento, con un espejo de por medio.

Tamara Paganini reveló qué hizo con el premio que ganó en Gran Hermano

La actriz aseguró en la entrevista con La Nación en marzo de 2021 que los 39 mil pesos que ganó a fines de 2001 por haber sido subcampeona, que en realidad eran 39 mil dólares porque todavía estaba el "uno a uno", no le bastaron para cumplir su gran sueño: un hogar nuevo para sus padres.

“Para comprarles una casa a mis viejos no me alcanzó, pero les di plata para que invirtieran”, señaló. De hecho, el famoso "corralito" de aquella época hizo que finalmente todo se echara a perder: “Mis papás invirtieron en el 2001, así que imaginate cómo les fue… La plata de Gran Hermano desapareció”, completó.