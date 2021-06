Susana Giménez con COVID y un desgarrador audio: "No puedo hablar"

¡Muy fuerte! Tras haberse vacunado en Uruguay con la dosis de Pfizer, Susana Giménez se contagió de Covid-19 y se filtró un audio sumamente dramático.

Susana Giménez atraviesa un duro momento en lo personal. La reconocida conductora de televisión, quien se encuentra en su casa de Uruguay, se contagió de coronavirus y también su hija de Mercedes Sarrabayrouse. La presentadora dio a conocer la noticia por medio de un audio sumamente desgarrador, en el que reveló cómo es su estado de salud y los síntomas que sufre.

Lejos de la pantalla de la televisión, Susana se ha instalado en su casa de Uruguay hace varios meses. El pasado 24 de abril, se aplicó allí la primera dosis de la vacuna Pfizer; mientras que la segunda la recibió hace tan sólo cinco días, precisamente el último 5 de junio.

Teniendo en cuenta que la conductora recibió la segunda vacuna hace tan sólo unos días, la misma aún no ha generado el efecto de inmunidad deseada. De acuerdo a lo que indicó Luis Novaresio en A24, Giménez ofreció un testimonio sumamente desgarrador sobre su estado de salud.

Mientras realizaban el pase del programa con Viviana Canosa, Novaresio dejó en claro que le enviaría una consulta a Susana Giménez para consultarle cómo afronta la recuperación de Covid-19: "Hola, Susana, acá estoy con Viviana Canosa. Estamos acá por A24 en vivo". Inmediatamente después, la conductora le respondió: "Sí, 'Luisito', es una cuestión de paciencia. Saturo muy bien, pero el dolor de cuerpo es horrible. Besos gigantes".

"Bueno, pero nos cuesta que está bien, que le duele el cuerpo. Le mandamos un beso a Susana", indicó Canosa. Luego, Novaresio optó por dar a conocer un audio que la diva le envió por privado. Con una voz sumamente desmejorada, manifestó: "No, mi amor, no puedo ni hablar. Gracias".

Mirtha Legrand dio detalles sobre el estado de salud de Susana Giménez

Acerca del estado de salud de Susana Giménez y los síntomas que padece debido al coronavirus, Mirtha Legrand aseguró: "Tiene muy pocos síntomas y no sabe dónde pudo haberse contagiado. Claro que me angustié cuando me enteré, pero ella está bien y deseo que todo siga así". "La quiero mucho a Susana", completó la conductora que "hasta que no afloje la pandemia" no volverá a la pantalla.

Desde que Mirtha Legrand recibió la segunda dosis de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19, el pasado 14 de abril, comenzaron las especulaciones sobre su regreso a la televisión. Y aunque parecía que estaba todo dado para retomar la conducción de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, los programas seguirán a cargo de su nieta, Juana Viale. "No es el momento para volver, hasta que no afloje esta pandemia", explicó la diva en diálogo con la periodista Pía Shaw.