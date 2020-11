Susana Giménez comenzó una relación con un empresario anticuarentena

Susana Giménez estaría en pareja con un empresario llamado Aníbal con quien compartió una cena romántica en Punta del Este. Se filtraron imágenes de la primera cita romántica de la diva junto al empresario que se dedica a las criptomonedas.

Susana y Aníbal disfrutaron una noche juntos, e incluso bailaron, en el restaurante Mia Bistro, del Balneario Acqua, en la parada 20 de La Brava, donde Patricio Giménez brindo un recital con su guitarra.

“El viernes a la noche Susana Giménez estuvo en un recital que dio su hermano en un restaurant en Punta del Este junto a un chongo", contó Daniel Ambrosino hoy en AN. El periodista se preguntó "¿Hace cuanto no vemos a Susana divertirse de esa manera? Este sería el supuesto novio, pretendiente, amigo de Susana”.

“Se llama Aníbal, tengo el apellido también pero no voy a decirlo porque no es necesario, empieza con A también. Creo que es del tipo, del patrón que le gustan a Susana Giménez”, agregó Ambrosino.

El periodista explicó que “el amor vaya uno a saber donde queda, acá estamos hablando de chongaje. Él se dedica a las criptomonedas”.

“En el video se los ve a todos felices. No se los ve con barbijos porque en Punta del Este no está reglamentado, en reuniones de este estilo no es obligatorio. Si en los lugares públicos”, cerró Daniel.

El joven es marplatense, se llama Aníbal Raúl Arrarte Artigalas, tiene 43 años y protagonizó un incidente cuando fue detenido mientras instigaba a la gente para que saliera a la calle y rompiera la cuarentena mientras caminaba por el Boulevard Marítimo y la Avenida Colón.

La repudiable amenaza del hermano de Susana Giménez a Jorge Rial

Patricio Giménez le declaró la guerra a Jorge Rial y lo catalogó como su "nuevo hobby". En las últimas horas, el hermano de Susana Giménez volvió a cargar contra el conductor de Intrusos y lanzó una repudiable amenaza en un "desafío" de encontrarse cara a cara.

La pelea entre Rial y Patricio Giménez va escalando a un nivel impensado. Eso quedó claro luego del último video del hermano "mantenido y cobarde", como lo describió el conductor de Intrusos, cuando le aseguró que va a "cagarlo a trompadas el día que te vea".

"Jorge, vi tu programa", arrancó Patricio, nuevamente usando el filtro de Joker. Y continuó: "Ay, tengo tantos datos, tantos datos. Mirate sólo en Twitter, la gente que te sigue en Twitter. Me das pena, no te quiero hacer más mal".

Luego, lejos de calmar los ánimos, arremetió contra Rial: "Sos mi nuevo hobby. No sabés las historias que me mandan: camarines compartidos... Sos un pelotudo importante. Naciste en San Martín. Hay un montón de gente guapa en San Martín, pero cuando quieras cruzarte conmigo, tenés los shows que hago, dónde los hago, venís y te atajo, no te hagas ningún problema", le advirtió al conductor, quien este martes entró en cólera contra el cantante y deseó encontrarse con él, luego de que éste lo amenazara a él y se refiriera a Romina Pereiro en términos repudiables.