Comienza la construcción del primer Surf Park de la Argentina

En un contexto donde la búsqueda de nuevos estilos de vida alejados del cemento porteño marca la agenda, el sector inmobiliario redobla la apuesta con una propuesta inédita. Se trata de la construcción del primer Surf Park de la Argentina, un desarrollo de 230 hectáreas situado estratégicamente en el límite entre los partidos de Luján y Pilar.

El corazón de este emprendimiento, impulsado por La Ola Group, es la creación de la primera ola artificial del país. Lo más destacado es que el Surf Park contará con tecnología desarrollada íntegramente en Argentina tras una década de investigación, permitiendo generar olas que se adaptan tanto a surfistas profesionales como a principiantes.

Un modelo de vida integral

Más allá del surf, el másterplan propone un esquema de bienestar que rompe con lo tradicional. El desarrollo contará con:

700 lotes : las superficies de los terrenos varían entre los 900 y los 4000 metros cuadrados.

Laguna navegable : un espacio diseñado para deportes náuticos sin motor (a vela), que incluirá un velero exclusivo para eventos.

Infraestructura deportiva: el predio sumará canchas de tenis, fútbol, pádel, beach vóley y un gimnasio de última generación.

Sacha Wicher, CEO y fundador de la firma, destacó que el proyecto busca crear espacios donde las personas puedan "conectarse con un estilo de vida activo en contacto con la naturaleza". Según la desarrolladora, esta iniciativa no solo es un hito deportivo, sino también una oportunidad de inversión en real estate que redefine la integración entre tecnología y hábitat.

Oportunidad y plazos

Para quienes buscan mudarse o invertir, el proyecto ofrece un beneficio diferencial: los lotes no tendrán gastos de mantenimiento ni expensas hasta la entrega de la primera etapa, la cual está prevista para finales de 2027.

Con el inicio de las obras en este diciembre de 2025, la provincia de Buenos Aires se encamina a tener un nuevo referente regional que combina innovación técnica y una propuesta residencial pensada para el largo plazo.