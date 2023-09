Revelan por qué no se pudo cargar SUBE en la medianoche del martes

Revelan por qué no se pudo cargar la SUBE durante la medianoche del martes 19 de septiembre.

Las autoridades del sistema SUBE informaron el motivo por el que este martes 19 de septiembre desde las 00 no funcionaron los servicios de carga electrónica. A continuación, te contamos la verdadera razón y hasta cuándo duró esta inesperada medida. Cabe destacar que la misma no afectó al uso del plástico en trenes, colectivos y subtes, por lo que los usuarios que tenían saldo pudieron viajar en transporte público sin ningún inconveniente.

En medio de importantes cambios y novedades que se están empezando a implementar respecto a la tarjeta SUBE, las autoridades del Sistema Único de Boleto Electrónico revelaron que desde la medianoche del martes 19 de septiembre hasta las 00.40 del mismo día los usuarios no tuvieron la posibilidad de realizar recargas en sus cuentas. En esa franja horaria, la función de carga electrónica de la tarjeta estuvo deshabilitada.

Pero a no preocuparse, porque tras esos 40 minutos, la posibilidad de recargar saldo volvió a estar disponible. El motivo por el que no funcionó durante ese lapso de tiempo es que se realizó un mantenimiento de la plataforma. Es importante resaltar que pese a que no estuvo activo el sistema de recarga, el mismo no afectó a quienes desearon utilizar la tarjeta para viajar en colectivos, trenes y subtes, por lo que no tuvieron problemas para viajar en el transporte público.

Reintegro del 100% en la SUBE con Cuenta DNI: cómo obtener el beneficio

Desde la app confirmaron que ahora sus usuarios van a recibir un reintegro del 100% en las recargas de la tarjeta SUBE y también de celular. Un beneficio que alivia las finanzas de sus clientes y que también está disponible para los menores de edad.

Esta información fue publicada a través de sus canales oficiales y será valida durante todos los días de septiembre. El principal objetivo es que sea útil durante el momento de carga por medio de la función recargar transporte. Además se podrá añadir saldo a la línea telefónica en celulares registrados por las siguientes compañías: Movistar, Tuenti y Personal.

Este beneficio solo se podrá realizar por medio de transferencias realizadas en Cuenta DNI y se debe tener en cuenta que estará disponible de lunes a viernes.

Quiénes pueden obtener el beneficio y cómo conseguirlo

Esta promoción podrá ser utilizada por cualquier persona que este asociada a la billetera virtual de Cuenta DNI. También los podrán realizar los adolescentes de entre 13 y 17 años.

Cómo es el paso a paso para poder solicitar el Reintegro SUBE

Lo primero que deberás hacer es instalar la aplicación y registrarte en Cuenta DNI. Para hacerlo tendrás que seguir los siguientes pasos:

Lo primero que habrá que hacer es sacar un foto de ambas caras del DNI.

Luego, deberás validar la identidad. Para ello usarás la cámara frontal de tu dispositivo y, en modo selfie, deberás seguir las instrucciones que la plataforma te indica.

Para ello usarás la cámara frontal de tu dispositivo y, que la plataforma te indica. Por último tendrás que complementar los datos personales que se exigen.

Luego de haber completado este procedimiento, tu cuenta quedará activa en un rango de al menos 72 horas. Sin duda esta es una billetera digital bastante efectiva, con la que vas a poder realizar transferencias y adquirir algunos servicios.