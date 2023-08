Alerta Transporte Público: una tarjeta dejará de funcionar para viajar en colectivo

El Ministerio de Tandil anunció que la Tarjeta SUMO dejará de ser válida a partir del 16 de septiembre.

La Tarjeta SUMO es utilizada a diario por los habitantes de Tandil para movilizarse en transporte público. Recientemente, el municipio de la ciudad anunció que ya no se utilizará más y que los usuarios deberán adquirir una Tarjeta SUBE para viajar, al igual que los habitantes de gran parte del país. Si bien este cambio había sido informado meses atrás, Luján Brito, la Directora del Sistema SUMO, anunció que esta medida se aplicará a partir del 16 de septiembre de 2023.

A través de un comunicado oficial, la vocera explicó qué pasará con aquellas personas que todavía tienen dinero en las SUMO. “Muchas personas tenían cargados ya, por meses, la tarjeta de SUMO para el transporte público y lo fueron gastando, porque no se transfiere el saldo de una tarjeta a otra. Pero la verdad es que ha sido un tránsito ordenado, por lo menos hasta aquí, hemos tenido una migración que hoy está superando el 60, 70% de lo que teníamos previsto al día de la fecha”, comenzó.

Por esta razón, señaló la importancia de que los habitantes de la ciudad se pasen al nuevo sistema cuanto antes. Esta operación se puede realizar en cualquier unidad en el Teatro del Fuerte “para la atención al público en general, especialmente aquellos que quieran tramitar boleto obrero, pasajero frecuente, jubilados, etcétera”. Y en cuanto a los boletos estudiantiles, deberán tramitarse en el local del PASE, en calle 9 de Julio.

“Estamos atendiendo por semana un cúmulo importante, más o menos 1.500 personas por semana, con sus distintas comunicaciones entre las dos unidades de gestión. Así que venimos bien, no es que va a requerir de alguna cuestión adicional”, añadió. Por otra parte, aseguró que también están preparando una suma adicional de tarjetas "para reforzar en la ciudad, ante esta situación inminente".

Otro dato importante que la funcionara advirtió es que, a partir del 16 de septiembre, las máquinas de SUMO ya no estarán en los colectivos. “Así que les pedimos por favor que hagan su tramitación, que compren su tarjeta para que se puedan trasladar. Y después, nosotros vamos a estar todos los días, de 8 a 4 de la tarde, para hacer las tramitaciones con atributos especiales, con los descuentos de estudiantes, de obreros, de jubilados. Todo eso se va a seguir haciendo”, concluyó. Por último, agregó que el costo actual de la Tarjeta SUBE es de $630.

Cómo cargar la SUBE desde el celular en simples pasos

Para cargar la Tarjeta SUBE, no es indispensable ir personalmente a una sucursal de carga. Al día de hoy, el sistema cuenta con una aplicación para dispositivos móviles, llamada Carga SUBE, que permite acreditar saldo desde un celular. Es importante destacar que no cualquier aparato puede hacerlo, sino solamente aquellos que cuenten con la función NFC (Near Field Communication), una tecnología especialmente diseñada para el intercambio de datos entre dispositivos.

El paso a paso para cargar la SUBE desde el celular