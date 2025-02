Sorpresa en el folklore por la declaración del Chaqueño Palavecino a una fan: "Ahora".

El Chaqueño Palavecino estuvo como invitado en Luzu TV y tuvo un picante ida y vuelta con una fanática que no se privó de hacerle "un pedido especial". La reacción de Nicolás Occhiato ante la rápida salida del folklorista ante la solicitud de una mujer de la tribuna.

Invitado a Nadie dice Nada, el programa nocturno que Nicolás Occhiato conduce en el stream Luzu TV, el Chaqueño Palavecino se dispuso a dar un show y recibió los elogios del conductor y su equipo. "Chaqueño, que lujazo tenerte acá y disfrutarte en vivo", sostuvo Occhiato y anunció: "Tenemos una fanática tuya, Marta. Ella sueña con que le dediques Amor salvaje cuando la cantes". Sorprendido por su fanática, el Chaqueño hizo su repertorio y cuando llegó a Amor salvaje, la mujer tomó el micrófono y no pudo ocultar su emoción: "Se viene. No lo puedo creer".

Pero lo que Marta no se esperaba era la pícara reacción del Chaqueño Palavecino, quien le sostuvo la mirada y le preguntó: "¿Qué hay a cambio Marta?". La mujer no dudó en redoblar la apuesta y deslizar: "Lo que quieras". Acto seguido, la mujer de la tribuna contó que venía desde Vicente López y que vio una vez al cantor en el Luna Park. "Ahora vamos a venir en dos ocasiones a Buenos Aires, así que nos puede ver... pagate una entrada alguna vez", arremetió el Chaqueño antes de seguir el show.

El Chaqueño Palavecino y Marta, su fanática.

Sobre el final, y segundos antes del comienzo de Amor salvaje, Marta subió al escenario y el Chaqueño soltó: "Debe ser buena con las empanadas Marta". La mujer pudo abrazar a su ídolo y reconoció que "huele bien" ante la sorpresa de Nicolás Occhiato y su equipo, sorprendidos por la soltura de la fan.

El Chaqueño Palavecino se cruzó con un periodista y hay polémica en el folklore: "Tenés cara de español"

El Chaqueño Palavecino, Los Manseros Santiagueños, Sergio Galleguillo, "El Indio" Lucio Rojas, Los Tekis y Los 4 de Córdoba fueron los protagonistas del Festival de Peñas de Villa María realizado el pasado 7 de febrero. Antes de la puesta en marcha del evento, distintos artistas de la grilla dieron una conferencia de prensa y hubo una pregunta que se repitió en el marco de la Ley de Emergencia Territorial Indígena derogada por Javier Milei en diciembre de 2024.

"Teniendo en cuenta el lugar de donde venís, la preocupación que tenemos como comunicadores sociales de esta embestida que está haciendo el gobierno nacional sobre los pueblos originarios declarando a algunas agrupaciones como grupos terroristas, sacándoles las tierras a grupos originarios. Sé que es una pregunta un poco complicada, pero te caracterizás por ser políticamente incorrecto y me gustaría una reflexión tuya sobre este avasallamiento", fue la consulta del periodista Ricardo Mangano. El Chaqueño demostró que no le gustó para nada lo que le preguntó y lo dio a entender con su inmediata respuesta.

"Vengo a cantar zambas y chacareras, que es lo que interesa en estos momentos. Si es por eso, viene de la época en que llegaron los españoles acá. En la zona nuestra, no se sacó hasta ahora nada, yo nací en ese lugar. Por eso no quiero meterme en esto, no lo tendrías ni que preguntar porque es para largo y no lo vas a entender", soltó. Además de eso, El Chaqueño siguió arrojando dardos contra Ricardo Mangano porque "todavía hay periodistas así como vos, que le interesa esto y no una zamba". Y concluyo: "No entiendo por qué te tengo que estar contestando. Mirá dónde me llevás cuando tengo que estar calentando la garganta para cantar, pero te lo explico porque hay varios como vos, que no se mueven de la silla y preguntan. Te puedo decir que esto es de desde siempre, de cuando vinieron los españoles, vos tenés cara de español, de árabe, ya has venido quitando algo".