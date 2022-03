Soledad Pastorutti se cayó en pleno show y encendió las alarmas: "Se desmayó"

La cantante terminó en el piso mientras bailaba una de sus canciones. Soledad Pastorutti fue parte de la Fiesta Nacional del Mate.

Soledad Pastorutti demostró una vez más cuán enérgica es cuando está sobre el escenario, aunque hizo preocupar a sus fanáticos. La intérprete de Lágrimas y Flores terminó en el piso cuando saltaba y bailaba al ritmo de una de sus canciones más recientes.

"El momento en el que pensamos que se desmayó", escribieron en la historia de Instagram que se viralizo, donde se ve a la cantante de Arequito mientras bailaba en el escenario y de repente cayó al suelo. Al instante, "La Sole" se paró y continuó su enérgica recorrida del escenario de la Fiesta del Mate, al son de su canción Chingui Chingui, grabada en colaboración con los Auténticos Decadentes y con un ritmo que invita al baile y al clima eufórico.

La extrema rapidéz con la que se levantó deja la duda de si fue una caída o una locura más de Pastorutti, quien suele tirarse al piso y hacer piruetas en la etapa final de su show, cuando el aire de fiesta está en su auge. De hecho, hace algunos días compartió en su cuenta de Instagram un video donde se la vio hacer la vertical en el final de una de sus canciones. Sin lugar a dudas, "El Tifón de Arequito" es un apodo que refleja en un 100% la esencia de "La Sole" en su despliegue escénico.

La nueva canción de Soledad y Natalie Pérez

Soledad y Natalie Pérez estrenaron Lágrimas y Flores hace algunas semanas y el videoclip de la canción ya tiene millones de reproducciones en YouTube. En esta apuesta, la hermana mayor de Natalia Pastorutti y Pérez interpretan una cumbia cargada de un espíritu veraniego y liberador, donde cuentan la historia de una persona harta de la relación tóxica y asfixiante que se animó a cortar a tiempo. "Lágrimas y flores no me harán cambiar, ya perdí una vez. No me vuelvo a equivocar", enuncia el estribillo. Y sigue: "Y aunque no lo viste venir, el camino ya lo elegí, me voy sin tí".

La Sole sobre la nueva temporada de La Voz Argentina

"Estoy preparada para ganar La Voz Argentina de nuevo. Es un formato que me encanta, tiene que ver con la música y no se discute nada. Nos pidieron que todas las devoluciones sean muy positivas. En definitiva me contratan para escuchar música", enunció "La Sole" en Argenzuela, el ciclo radial de Jorge Rial. Tras haber ganado el reality en dos oportunidades, la arequitense dejó en claro que va por más.