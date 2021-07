El mal momento de una periodista de América TV tras perder un embarazo: "Lo estaba esperando"

Muy triste. Soledad Larghi reveló que perdió un embarazo. El conmovedor descargo de la periodista de América TV.

En las últimas horas, un fuerte testimonio ha dado la vuelta no sólo en América TV sino también en toda la televisión argentina. La periodista Soledad Larghi brindó una entrevista en la que decidió revelar que perdió un embarazo. Sus palabras generaron conmoción y también consciencia en muchas mujeres que también pasaron por dicha situación.

En un mano a mano que tuvo con Lucía Ugarte del Campo, Larghi fue consultada sobre la maternidad: "Trabajás de domingo a domingo, tenés dos perros, una pareja... Debe ser muy difícil pensar en la maternidad. Tu colega Cristina Pérez, por ejemplo, dijo que no deseaba ser madre. En tu caso ¿qué pensás?”.

Con un profundo análisis, la periodista de América respondió: “Durante muchos años me preguntaron sobre esto y muchas veces dije: ‘Será cuando tenga que ser’". Y agregó: "Este año me pasó algo muy particular y dije que cuando me pregunten no iba a mentir ni a evadir, porque creo que se ha generado un tabú sobre esas cosas. Este año quedé embarazada por primera vez en mi vida y, lamentablemente, perdí el embarazo".

Ante la sorpresa de la conductora, Larghi dio detalles del momento en que sucedió la pérdida del embarazo: "Estaba esperando a llegar a las doce semanas para contarlo públicamente, pero llegué a las diez y lo perdí”. Sin embargo, y pese al calvario que vivió en aquel momento, indicó que se sintió contenida y que se dio cuenta de que suele sucederle a muchas otras mujeres: “Me topé con la situación de que era más común de lo que yo creía. Muchas personas me decían que les había pasado lo mismo, algunas hasta dos veces".

La profunda reflexión personal que hizo Soledad Larghi tras perder el embarazo

Para generar consciencia en la sociedad, Soledad Larghi realizó una reflexión personal tras perder su embarazo de diez semanas: "Decidí que, cuando me lo pregunten, iba a contarlo: ‘Sí, me pasó esto’. Fue muy terrible en ese momento porque fue una noticia que me había puesto feliz a mí, a mi familia, a mi pareja”. Y advirtió: "No quedé con un sentimiento feo, quedé con un sentimiento muy lindo de decir: ‘Bueno, me pasó, me sorprendió, me llenó de felicidad, no llegó a un buen puerto, porque se perdió ese embarazo, pero seguimos por ese camino’. Ya llegará”.

“Fue un súper aprendizaje que me sorprendió y no me asustó. Eso lo pensé durante mucho tiempo. Pero me encontré con la sorpresa hermosa de que no tengo miedos. Todo eso que me parecía enorme, o pensar en la carrera, se me fueron. Desaparecieron esos miedos. Me quedo con esa experiencia de puro aprendizaje, de mucha felicidad, de sentirme en un futuro mamá. Y lo tomo más que nunca que cuando tenga que ser será, y va a ser de pura felicidad”, agregó la periodista de América TV