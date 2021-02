Pese a que la campaña de vacunación para combatir el coronavirus ya comenzó en la Argentina, la enfermedad aún no ha sido erradicada en el mundo, por lo que es fundamental continuar cuidándose: usar barbijo, mantener la distancia social e higienizarse bien las manos son algunos de los consejos en los que sigue insistiendo la Organización Mundial de la Salud (OMS). En las últimas horas, Soledad Fandiño -conductora de América TV- dio positivo y contó cómo es su estado de salud.

La conductora, quien también se ha desempeñado como actriz y modelo, dio a conocer que tiene COVID-19 por medio de una historia de Instagram que publicó: "Hola a todos. Quiero contarles que en el día de ayer me levanté sin olfato, por lo que me fui a hisopar y recién me dan el resultado, que fue positivo".

Asimismo, y de acuerdo a lo que indicó, no trabajará en el programa Santo Sábado durante un tiempo hasta que se pueda recuperar de la enfermedad: “Por supuesto que no estaré en el programa hasta que la carga viral haya desaparecido". Luego, le hizo un pedido a sus seguidores de Instagram: "Sigamos cuidándonos entre todos".

La publicación de Soledad Fandiño en las redes sociales:

A través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram la presentadora del programa Santo Sábado, donde forma una dupla con Guillermo El Pelado López por América TV, contó cómo se encuentra. El programa, que apunta a repasar los temas más importantes del espectáculo en Argentina, cuenta con entrevistas y un poco de humor. De hecho, es la primera experiencia de Soledad Fandiño como conductora.

