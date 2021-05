"La Chepi" le robó algunas ideas a Sol Pérez mientras Germán Martitegui la orientaba con la receta vegetariana

Noche veggie en MasterChef Celebrity. Carmen Barbieri, María O'Donnell, Dani "La Chepi" y Sol Pérez se enfrentaron en un desafío que incluía “una salida de campo” para la que las participantes debieron preparar un plato libre totalmente vegetariano. Sol Pérez contaba con una medalla plateada y fue una de las beneficiadas de la primera parte de la jornada... Y "La Chepi" aprovechó para sacar partido de eso.

Tras varios encontronazos entre "La Chepi" y Sol Pérez que pusieron en evidencia que no se caen tan bien, la influencer decidió aprovechar su cercanía a la isla de la modelo que cocinaría acompañada por el jurado Germán Martitegui para robarle algunas ideas y poder obtener información adicional para realizar un plato bastante atípico para Dani.

Sol tenía en su poder una medalla plateada que la ayudaría únicamente a ella y se trató de contar con la ayuda de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De santis. Adelantándose a las exigencias propias del dueño de Tegui, la conductora ni lo dudó y lo eligió para aconsejarla durante 3 minutos. Al acercarse a su estación, en chef comenzó a revelar ideas para la preparación de un plato que la pudiera llevar al miércoles de beneficios.

El chef le indicaba a la modelo que podía elaborar un hummus de porotos cuando la cámara enfocó a "La Chepi" más atenta que nunca aprovechó que Martitegui estaba hablando bastante alto. "Yo estoy anotando todo", comentó la humorista en off. "Todo escuché, todo lo que le dijo Germán. No puedo poner todo lo que le dijo... ¿o sí? Digo que no lo escuché", bromeó.

La trampa no le sirvió de mucho a "La Chepi" puesto que, pese a no haber cometido errores con su preparación, le tocó ponerse el delantal gris para presentarse en el jueves de última chance. Carmen Barbieri corrió con la misma suerte que la humorista, sumándose a Juanse, Gastón Dalmau y Cande Vetrano que no se lucieron durante el lunes.

En contrapartida, Claudia "La Gunda" Fontán, Alex Caniggia y ahora Maria O'Donnell y Sol Pérez se preparan para ir por más en el próximo programa de Telefe que les brinda a los participantes una oportunidad para ir por las medallas de oro y plata, el miércoles de beneficios y subir al balcón como unos de los nueve mejores en un certamen que cada semana está más picante.