Manaos vs. Carrefour en guerra por los precios de la gaseosa.

La batalla mediática y comercial menos pensada finalmente ocurrió en las últimas horas entre Manaos y Carrefour con declaraciones cruzadas fuertes de ambos lados. Ahora, el que arremetió fue el dueño de la gaseosa, Orlando Canido, quien hizo una grave acusación durante la entrevista con el portal BAE Negocios.

En el marco de una disputa que hizo aumentar notablemente el precio de las gaseosas en este 2021, el argentino que fundó Manaos hace ya 16 años fue contundente: “Hay un problemita, nos quieren pagar el 10% de lo que vale un pack de gaseosa, por eso no lo estoy entregando. No me quieren pagar lo que vale la gaseosa. A mí me sale $290 hacer un pack de seis de Manaos, hay que sumarle los impuestos, y ellos me quieren pagar $230...”.

“El último incremento que mandaron está por encima de lo que puede pagar el cliente en este momento. ¿Vos podés vender a $230 algo que te cuesta $300 si tenés 700 empleados a los que tenés que pagarles los sueldos a fin de mes?", cuestionó el empresario. En esa línea, explicó que pagaba "40 millones de pesos de luz y desde el 1° de marzo aumentó" a 60 millones y criticó a la cadena francesa de supermercados: "¿Cuánto tiempo de vida me queda si acepto las condiciones de Carrefour? Si lo hago me fundo, en tres meses presento la convocatoria y emboqué a todos mis proveedores, jodí a todos mis empleados. Yo no entro en esa, no les vendo y se terminó”.

Una vez más, el extraordinario margen de rédito de las grandes cadenas de supermercados quedó en la mira para él: “Si Carrefour tiene que marcar un 55% porque quiere ganar y sino no le es negocio, a mí me importa un carajo. A mí me importa que la gaseosa me sale $290 y con impuestos $10 más, en total $300. Como mínimo para decir ´estoy presente´ se lo vendo a $300 las seis botellas de 2,25 litros, cuando ellos tendrían que estar a $345 porque tienen un 15% por encima del distribuidor porque no hacen la distribución".

La furia del dueño de Manaos con Carrefour no cesa

El dueño de Manaos no cesó con su bronca y siguió con las críticas a Carrefour. "Mi distribuidor tiene preventa, preventistas, repartidores, ayudantes... Si yo les vendo al mismo precio que mis distribuidores los fundo en tres meses ...", lanzó. Al tiempo que apuntó: "Sin embargo, le vendo a Carrefour al mismo precio que a mi distribuidor, $300, y me lo quieren pagar $230. ¡Entonces que se vayan a hacer negocios a Francia, listo!".

"Yo gozo de perfecta salud y de salud económica y cada día vendo más. ¿Me voy arruinar la salud y de mi empresa y mis empleados por venderle a ellos? Pero que se vayan a joder a Francia, que se vayan a dar vueltas por París”, concluyó.