La Negra Vernaci se burló de Yanina Latorre en la radio: "No saben qué hacer"

La mítica conductora de radio se expresó en Sobredosis de TV sobre los dichos clasistas de la panelista de LAM y no dejó dudas de su desacuerdo.

Ante las declaraciones clasistas de Yanina Latorre sobre las supuestas diferencias que habría entre los sectores pudientes y los humildes a la hora de cuidarse del coronavirus, Elizabeth "La Negra" Vernaci opinó y fue contundente en su descargo. En el ciclo Sobredosis de TV, que lleva adelante cada sábado junto con el periodista Juan Di Natale por C5N, la estrella de la FM, fiel a su estilo, parodió a la panelista de programas de chimentos y dejó en evidencia cuán sesgados son sus pensamientos.

Hace algunos días, cuando aún se encontraba en Miami, Latorre expresó en un móvil de Los Ángeles de la Mañana que las personas de su clase social tenían cultura y por eso respetaban las medidas de prevención impuestas por los organismos de salud. “El problema no somos los que volvemos de viaje y tenemos la cultura suficiente como para entender que hay que quedarnos en casa siete días. El problema son los piquetes, las manifestaciones y que, en los lugares más humildes, la gente toma mate y lo comparte. Es la verdad, chicos”, lanzó la angelita y así obvió la enorme cantidad de fiestas clandestinas que se han hecho en barrios privados y zonas donde residen personas con un alto poder adquisitivo.

La perspicacia y el ingenioso sarcasmo que la Negra Vernaci ha imprimido en su marca como locutora desde sus comienzos en la radio la convierten en alguien inimputable, una de las pocas que no es políticamente correcta y es aplaudida por eso. De esa manera, la conductora de La Negra Pop no tuvo escrúpulos a la hora de emitir su opinión sobre los dichos de la esposa de Diego Latorre. “La gente que toma mate no entiende, Yanina le dice a la gente que si toman mate son populistas, si lo quieren al Papa son populistas, ya no saben qué hacer”, expresó Vernaci y así destapó la esencia de las declaraciones de la panelista. Por su parte, Juan Di Natale no se quedó callado y agregó un poco de leña al fuego: “Encontró su vocación, trabaja de varada”.

La lección de La Negra Vernaci para Juanita

Hace algunas semanas, cuando Juana Viale incomodó con una de sus preguntas a la actriz Gladys Florimonte, en referencia a su inclinación por Alberto Fernández en las últimas elecciones presidenciales, la Negra también le dedicó algunos minutos de su programa radial y fue lapidaria en su descargo. “Lo ibas a votar a Alberto y lo votaste. Tuviste un cambio, ¿no? Digo, vendiste tus autos, estás viviendo de ahorros…”, había expresado Viale. A los pocos días, al ángulo, Vernaci opinó: “Si estaba todo cerrado y nadie trabaja en el teatro, es obvio que nadie pudo trabajar... ¡Qué fuerte! El problema es cómo votaste cuando votaste, cuando el voto es algo que es una decisión tuya, de la vida y de lo que sentís”.