Cómo usar un código QR para conectarse a Wifi

Utilizando la cámara del celular, los usuarios pueden conectarse a distintas redes wi-fi siguiendo este tutorial.

El acceso a internet y aplicaciones en celulares a través de datos móviles a veces puede ser limitado, por lo que en ocasiones es necesario tener acceso a una red Wi-Fi segura. Para conectarse a una red Wi-Fi, los usuarios deben encender la función de recepción de la señal, buscar redes disponibles, seleccionar la que desean y luego introducir una contraseña. Sin embargo, existe un método más directo que implica el uso de la cámara del smartphone.

¿Cómo conectarse a una red wi-fi con QR?

Hoy en día, los celulares tienen la capacidad de utilizar su cámara como escáner de códigos QR para acceder a diversos sitios web y descargar aplicaciones, así como para conectarse a una red Wi-Fi. Muchos dispositivos ya tienen incorporada esta funcionalidad en su propia aplicación para la cámara, pero en caso de que así no sea, se pueden descargar aplicaciones gratuitas que escanean códigos QR.

Por otro lado, los routers de internet en hogares y negocios tienen un código QR en la parte posterior del dispositivo que permite a los usuarios conectarse automáticamente a la red, aunque en algunos casos aún necesitarán ingresar una contraseña para hacerlo. En algunos celulares, al escanear el código QR de la red Wi-Fi, el usuario será dirigido a una página web para ingresar la contraseña, mientras que en los iPhone se abrirá una ventana emergente para confirmar la conexión a la red.

Consejos de seguridad para conectarse a una red Wi-Fi

Es posible utilizar el método de acceso mediante código QR a redes Wi-Fi públicas que no requieren de contraseña, sin embargo esta práctica no es recomendable ya que estas redes no tienen una clave de seguridad que impida que cualquier persona, incluyendo cibercriminales, se conecte a ellas. Los delincuentes pueden aprovechar esta vulnerabilidad para acceder a los archivos del dispositivo y robar información personal o introducir malware.

Los principales métodos de robo de información son a través de MitM, descarga de datos y descarga de malware. La mejor manera de prevenir estos ataques es evitar conectarse a redes Wi-Fi públicas no seguras, pero si es necesario, es preferible conectarse a redes que tengan algún grado de encriptado, lo que se puede verificar en las propiedades de Wi-Fi en el apartado de "Tipo de seguridad" que debe indicar WPA o WPA2.

Por otro lado, al conectarse a una red Wi-Fi, siempre se expone a las vulnerabilidades que dicha conexión tenga, ya sea maliciosamente por parte de quien provee la red (en estos casos se utiliza para recabar información de manera ilegítima) o debido a una intromisión en la red de la que el administrador no es consciente. En especial en redes Wi-Fi de las que no sabemos quién la está proveyendo, como suele suceder en la vía pública, si no tenemos la plena confianza en la misma quizás lo mejor sea seguir utilizando los datos móviles para conectarse a internet de ser posible.