Se conoció cómo fueron las últimas horas de Silvina Luna: "No podía"

Las amigas de Silvina Luna dieron a conocer dolorosos detalles sobre el calvario que vivió la modelo antes de morir.

Silvina Luna fue una actriz, modelo y presentadora de televisión argentina que murió el pasado jueves 31 de agosto de 2023, apenas a sus 43 años. Su muerte generó una enorme angustia en la industria de la televisión, especialmente por el calvario que vivió durante años por su salud, a causa de la mala praxis que el doctor Aníbal Lotocki cometió en las cirugías estéticas que le hizo en el año 2011. Las amigas más íntimas de Silvina manifestaron su dolor y contaron devastadores detalles sobre los últimos días de la modelo.

Durante los últimos años, Silvina, quien saltó a la fama en 2001 tras su participación en Gran Hermano (Telefe), sufrió graves problemas de salud. La sustancia tóxica que Lotocki le inyectó en los glúteos, polidimetilsiloxano, se esparció por todo su cuerpo y le generó una insuficiencia renal. Por esta razón, Luna padecía fuertes dolores físicos, tomaba medicación todos los días de su vida e incluso debía ser internada de urgencia de manera frecuente. Sus amigas, quienes vivieron todo este proceso a su lado, revelaron que la modelo ya no soportaba más el sufrimiento.

Eugenia y Analía, las dos amigas más íntimas de Luna, abrieron su corazón en A la Barbarossa (Telefe). Cuando Analía Franchín les preguntó cómo había sido este último tiempo a su lado, Eugenia contó que en el último tiempo de la internación "no podía ni moverse" y que se la pasaba meditando, viendo películas y escuchando música. "Le gustaba que le pongamos a Luis Miguel de fondo, o algún tipo de meditación", detalló Eugenia.

“Más allá de todos los desastres que le han hecho y que perjudicó su salud, lo más complicado en este último tiempo fueron los dolores ¿no?", quiso saber Franchín. La amiga de Silvina se quebró ante esta pregunta y le respondió: “Sí, así es. Era muy fuerte verla así, tirada… Con el tiempo se empezó a rendir, lo dio todo, a lo último con lo poco que podía hablar decía que no aguantaba más, se preguntaba mucho por qué estaba pasando por eso”.

Analía, su otra amiga, agregó que las últimas horas de Silvina "fueron terribles". "Ver su agonía, su dolor, ver que su cuerpo no le funcionaba y que no se podía avanzar... Fue tremendo ver que no podía salir de ahí, la verdad es que no se lo deseo a nadie", se lamentó. Sin embargo, aseguró que "fue una luchadora hasta el último momento" y que seguía pidiéndoles ayuda para hacer ejercicio y levantarse de la cama.

Ya en los últimos días, el sufrimiento que Silvina experimentó fue tan intenso que ya no lo soportó. "Ella quería salir de ahí, quería vivir. En los últimos días, se daba cuenta de que no podía más, lloraba, pensaba en todo, y llegó a decir que quería trascender, que no aguantaba más estar en ese cuerpo enfermo”, cerró la joven, entre lágrimas.

El pedido de Silvina Luna antes de fallecer

Franchín les preguntó a las amigas de Silvina si antes de partir, la modelo les hizo algún pedido en particular. Las jóvenes asintieron y Analía reveló que en más de una oportunidad, les pidió por su hermano Ezequiel, su único familiar y quien estuvo a su lado hasta el último momento.

"Nos habló mucho de no dejar solo a su hermano en el último tiempo", recordó Analía. Por su parte, Eugenia sumó que a lo último, Luna presentía que su final estaba por llegar. "Sentimos que en algún punto nos iba preparando a todos de a poco", concluyó.