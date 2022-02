Horóscopo: los signos del zodiaco que no tienen maldad

¿Qué dicen los signos del zodíaco sobre nosotros? Una lectura astrológica sobre aquellas personas que no tienen maldad o difícilmente la sacan a relucir.

La astrología, estudio de la posición y los movimientos de los astros y como estos afectan la relación de los seres humanos, habla mucho de nosotros, a través de los signos del zodíaco (de acuerdo al mes en que nacemos, la luna y el ascendente que tengamos). Y existen 3 signos en particular que se destacan por su alto grado de actuar pensando en el bienestar de los otros antes que en el suyo. Si bien no es una actitud determinante de la persona (cada uno es artífice de su destino, el zodíaco solamente orienta), las personas de Aries, Libra y Tauro tienden a no dejar exponer su su maldad.

Aries

En relación al título del horóscopo, las personas de Aries se distinguen por ser transparentes en sus acciones. No tienen segundas intenciones ni velos de ocultamientos. No debes dudar de la palabra de un/a Aries: no busca el beneficio propio. De pocas palabras, prefieren el silencio a los calificativos hirientes.

Libra

Las personas nacidas bajo el signo de Libra buscan un equilibrio en su vida, en sus actitudes, en sus relaciones. Sienten que la nobleza es algo imprescindible para su cotidianeidad y si faltan a su palabra, podrían llegar a inclinarse hacía sus lados más negativos. Por eso mismo, luchan para que esto no suceda. Priorizan rodearse de personas iguales a ellos y por eso no suelen creerse más que el resto.

Tauro

Los/as Tauro son leales de palabra, compañeros en las relaciones y vínculos. Si se logra traspasar la coraza y llegar a sus sentimientos, las personas nacidas bajo el signo de Tauro jamás te abandonarán ni traicionarán. Es tal su confianza que a veces puede abrumar. Para ellos/as los ideales son algo que no se negocian, siempre los llevarán adelante con el fin de conseguir los objetivos que se propongan.