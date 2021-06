Pampita furiosa contra Charlotte Caniggia: "Sos una irrespetuosa y una maleducada"

La mediática cargó contra el jurado de Showmatch La Academia, pero Pampita la puso en su lugar.

La mala puntería de Marcelo Tinelli con su puesta en escena para levantar a El Trece en su peor crisis de rating lo llevó a volver a su fórmula típica para atraer a los televidentes: las peleas en la pista de Showmatch. Esta vez, Charlotte Caniggia cargó contra el jurado, pero Pampita salió a ponerle los puntos.

Desde sus redes sociales, Charlotte Caniggia había anticipado que imitaría a la icónica Amy Winehouse y Tinelli aprovechó el anuncio para lanzar un manotazo de ahogado y adelantar, desde su cuenta de Twitter, que en la edición de este lunes habría problemas. "Muy fuerte discusión entre Charlotte y el jurado", lanzó.

No conforme, ya en la previa del programa, el conductor fue fiel a su hambre de discordia y enfrentó a la mediática con el jurado integrado por Pampita, Ángel de Brito, Jimena Barón y Hernán Piquín. "Ella me dijo que tenía un delay y me lo guardé. Ahora vuelvo y te digo en la cara", lanzó Charlotte sobre viejas declaraciones de la modelo pampeana.

"¿Por qué no me lo dijiste en el momento si tanto te ofendió?", preguntó Pampita sin perder la sonrisa, puesto que no estaba en planes de sumarse a la discordia que tanto le gusta a Tinelli. Además, el cuestionamiento de la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se dio sobre su performance en certámenes anteriores.

"Me encanta y además me la re banco. No tengo nada que ocultar, somos mujeres de mucho carácter y nos vendría bien hablarnos", respondió Pampita al tiempo que reforzó: "Esto no es un jardín de infantes, no pueden estar en una competencia y no bancarse la devolución del jurado. No podés decir que el jurado es una mierda".

La hermana de Alex volvió a quejarse y señaló que su problema era que a otros participantes los trataban de otra manera como fue el caso de Barby Franco. “Yo me la banco, pero no es manera de decir las cosas”, sostuvo Charlotte y Pampita explotó: "Bailás horrible, espantoso. Estás en tu peor temporada. Siento que no estás ensayando nada. Hacés todo desprolijo y de mala gana. No me gustó nada", apuntó.

Charlotte intentó defenderse y lanzó: "No me importa lo que me digas, me chupa un huevo", pero a la jurado que más experiencia tiene en el certamen no le gustó para nada el mensaje de participante y, sin pelos en la lengua, le respondió: "Sos una irrespetuosa y una maleducada".