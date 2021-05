La fuerte revelación de Ángel de Brito sobre Pampita y Guillermina Valdés: "Se odian"

En el medio de la pelea entre Pampita y Guillermina Valdés por no estar en el grupo de WhatsApp de los jurados, Ángel de Brito hizo una sorpresiva revelación sobre la relación entre las dos juezas de La Academia.

En la emisión del miércoles de ShowMatch se disparó una interna que asombró a todos. Es que el jurado de La Academia comenzó el programa sacándose chispas con un tenso ida y vuelta entre Carolina Pampita Ardohain y Guillermina Valdés, que le recriminó a la modelo que no la habían agregado al grupo de WhatsApp de los jueces. El enojo de la pareja de Tinelli siguió fuera del programa y lo trasladó a las redes sociales, donde tildó de "violenta" a su compañera de jurado. Por su parte, Ángel de Brito lanzó una sorprendente revelación de cómo es la relación entre Pampita y Valdés: "No hay onda. Se odian".

Todavía no lleva una semana al aire y ShowMatch ya acumula una buena cantidad de escándalos mediáticos. El último fue el que protagonizaron Pampita y Guillermina Valdés cuando esta última le recriminó a la modelo que no fue incluida en el grupo de WhatsApp que comparten los jurados. Sin achicarse, Pampita respondió de forma contundente: "Es como que no podemos criticar si esto está bajo o lo que sea. Hacemos otro chat paralelo".

"La pelea empezó ayer por el chat, pero siguió, y mucho peor. ¡Lo que se va a ver esta noche en la grabación!", comenzó anticipando Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana. Inmediatamente le dio paso a Maite Peñañori, que detalló cómo siguió la disputa: "Hoy a la noche se ve un cruce fuerte de Guillermina con Jimena Barón. Las juradas la cuestionan a Guillermina por como puntúa a un participante". Filoso pero también consciente de cómo es el juego, de Brito agregó que si lo cuestionan a él saca "el rifle" y remarcó que también cuestionó a colegas "por chupamedias o voto simpatía".

"Entre Guillermina y Pampita no hay onda. Y con Jimena, mmm... Me encanta que le diga 'violenta' a Pampita. Se odian. No sabía que se odiaban, o sí sabía...", agregó muy picante Ángel de Brito después de que en Los Ángeles de la Mañana leyeran el tremendo tuit que Guillermina Valdés le dedicó al conductor. En el mismo, la pareja de Marcelo Tinelli había respondido a una chicana en que de Brito aseguraba que no la iba a agregar al grupo de WhatsApp: "No es mi intención, Ángel, simplemente me pareció un poco violento escucharlo un minuto antes del aire, teniendo en cuenta que tiene que ver con prejuzgar a alguien sin conocerlo. Pero estoy acostumbrada a los preconceptos y prejuicios. Como te lo dije, espero hasta que regreses".