En ShowMatch se viven momentos de absoluta tensión. Durante la gala del último miércoles 19 de mayo, Guillermina Valdés se cruzó con los panelistas del programa y apuntó contra Carolina "Pampita" Ardohain. Marcelo Tinelli quedó en medio de la discusión y la situación se tornó incómoda.

Guillermina se quejó en vivo y le recriminó a sus compañeros del jurado, integrado por Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín que no la tuvieron en cuenta en un grupo de WhatsApp: "Quiero hablar de algo que escuché recién, no estoy en el grupo de WhatsApp. Caro dice que le va a contar todo al jefe… Sé que estoy de paso".

Pampita no se calló y respondió: "Es como que no podemos criticar si esto está bajo o lo que sea. Hacemos otro chat paralelo". Tinelli, que estaba escuchando atentamente, indicó: "No me quiero meter, no quiero intervenir". “A comer te podemos invitar”, agregó la modelo.

Una vez más, Guillermina tomó la palabra y manifestó: "Bueno, dale. Lo peor es que este guacho se hace el amigo (por Piquín)". El bailarín intentó defenderse, pero luego reveló el nombre de la persona que no dejó que la pareja de Tinelli forme parte del grupo de Whatsapp: “Yo quise meterla en el grupo, pero la chica de blanco (Pampita) no nos dejó”. Luego, Pampita intentó quitarse la responsabilidad y metió en el medio a Ángel De Brito, que se encuentra en su casa transitando el coronavirus: “Vamos a hablar con Ángel que es el administrador del grupo”. Sin embargo, Valdés reaccionó: "Ángel es un choto".

Ángel De Brito dio detalles de la interna entre Guillermina Valdés y Pampita en ShowMatch

Ángel De Brito, conductor de Los Ángeles de La Mañana, aportó un dato clave a tener en cuenta en el cruce que hubo entre Guillermina y Pampita. En el programa de hoy, comentó: "¿Podemos hablar del quilombo que se armó en el jurado? Ayer se mataron. Tenemos testigos presenciales". "¿Vos sos el culpable?", le consultó una panelista. Y el conductor advirtió: "¿Cómo voy a ser el culpable yo si estaba en mi casa mirándolo en la tele?. No termina en lo que se vio anoche, eh".

Yanina Latorre, que tuvo la chance de presenciar el programa grabado que saldrá este jueves en ShowMatch, señaló: "Se picó mal". Y luego, De Brito agregó: "Yanina y Maite estuvieron en la grabación del programa que se vio hoy. Si ayer les pareció fuerte la pelea, hoy sigue... miren hoy cómo estaban 'Las Angelitas de Tinelli'. Y el tema siguió detrás de cámara. No quedó en los dichos".