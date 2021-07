Ángel de Brito chicaneó a Jimena Barón en ShowMatch: "Es el sueño de muchos que esté muda"

La jurado del programa de Marcelo Tinelli quedó afónica, por lo que su colega se burló de ella y se refirió a su amistad con el influencer Lizardo Ponce.

Después de que Jimena Barón se quedara sin voz en Showmatch (El Trece), su colega en el jurado, Ángel de Brito, se burló de ella en el diálogo con La Previa de La Academia (Ciudad Magazine). "Es el sueño de muchos que esté muda", dijo entre risas.

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli "acusó" al participante e influencer Lizardo Ponce de haberle mentido por su amistad con la cantante y actriz: “Dijo que estaba descompuesto, salió de acá y se fue a tomar helado a la casa de Jimena, ¡un chanta!".

"Lo agarré en el pasillo y le dije ‘escuchame, cara rota, ¿cómo vas a tomar helado después de que me dijiste que estabas mal?’. Y me dice ‘¿qué, no puedo tomar helado?’ Lo que no podés es decir que estás descompuesto y después te juntás a tomar un helado, ¡chanta!”, continuó el conductor.

Al respecto, otra de las miembros del jurado, Carolina "Pampita" Ardohain, opinó irónicamente sobre Barón: “Necesitaba azúcar porque si le bajó la presión… ¿O no?”. Y allí completó de Brito: “Tienen que largar la joda los dos porque uno se hizo el descompuesto, la otra viene muda... Es el sueño de muchos que esté muda Jimena”.

Showmatch, La Academia en 2021

El programa de entretenimiento y baile en el que el jurado y el público determinan si los participantes permanecen en la competencia ya es un clásico de la señal del Grupo Clarín, con la conducción del "Cabezón" y las evaluaciones de Barón, de Brito, "Pampita" y Hernán Piquín.

Las parejas de baile

Agustín "Cachete" Sierra y Fiorella Giménez.

Karina "La Princesita” y Rafael Muñiz.

Mar Tarres y Franco Mariotti.

Viviana Saccone y Ernesto Díaz.

Sofía "Jujuy" Jiménez y Nacho Saraceni.

Julieta Nair Calvo y Gonzalo Gerber.

Ulises Bueno y Rocío Pardo.

Ángela Leiva y Jonathan Lazarte.

Mariana Genesio Peña y Rodrigo Jara.

"El Polaco" y "Barby" Silenzi.

"Cucho" Parisi y Melody Luz.

"Pachu" Peña y Florencia Díaz.

Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala.

Julieta Puente y Facundo Insúa.

"Barby" Franco y Gabriel Rentería.

Candela Ruggeri y Nicolás Fleitas.

Florencia Vigna y Facundo Mazzei.

Débora Plager y Nicolás Villalba.

Rocío Marengo y Nacho Pérez Cortés.

Luciana Salazar y Jorge Moliniers.

Romina Ricci y Juan Manuel Palao.

Mario Guerci y "Sole" Bayona.

Charlotte Caniggia y Nacho Gonatta.

Las disciplinas

Entre otros ritmos de baile, aparecen "Cubo al cuadrado", "Pista movediza", "Ballroom", "Cuarto giratorio" y "Pole Dance".

El decepcionante rating de La Academia de Showmatch en 2021

Más allá de los reiterados intentos de El Trece por "resucitarlo" en los números en el encendido, hasta ahora promedia las 10 unidades y continúa muy lejos de sus principales competidores en el prime time: Doctor Milagro y MasterChef Celebrity 2, de Telefe.