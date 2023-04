The Umbrella Academy, final explicado de la temporada 3 de la serie de Netflix

El final de la última temporada ha dejado varias dudas y muchas de ellas fueron respondidas por el creador de la serie.

Después de que la tercera temporada de The Umbrella Academy se estrenara en Netflix y se convirtiera en una de las series más destacadas de la plataforma, uno de los temas más comentados entre los seguidores fue su final abierto, que dejó varias incógnitas sin resolver. Ante esto, el creador de la serie, Steve Blackman, decidió aclarar algunos puntos fundamentales en una serie de declaraciones.

La escena post-créditos de la temporada final de The Umbrella Academy ha causado gran revuelo debido a que muestra a Ben (interpretado por Justin H. Min) a bordo de un tren con destino a la estación de Yeouido. Sin embargo, no está claro qué versión de Ben es la que aparece en la escena. Según el creador de la serie, Steve Blackman, se trata del mismo Ben que se presentó en la tercera temporada, y no el Ben fantasma ni el Ben de otra línea temporal de Umbrella.

Por su parte, el actor Justin H. Min ha confesado que desconoce el significado de la escena, ya que no le dieron información al respecto durante la grabación. Aunque se especula que podría tratarse del mismo tren en el que se produjo un embarazo sorprendente al inicio de la temporada, no hay confirmación oficial sobre este tema.

Lo que sí ha revelado Blackman es que "Hargreeves no terminó de reprogramar el universo", lo que sugiere que algo salió mal en su plan maestro. Es posible que la versión Sparrow de Ben tenga un papel en esto, aunque algunos fans han señalado que su aspecto recuerda más a la versión de Ben que aparece en las dos primeras temporadas. Por otro lado, Blackman ha confirmado que el personaje interpretado por Colm Feore estaba obsesionado con recuperar a su esposa y, aunque lo logró, las cosas no son lo que parecen. Otro misterio sin resolver es la desaparición de Sloane, cuyo destino sigue siendo desconocido.

The Umbrella Academy, temporada 4: lo que se sabe

El 25 de agosto de 2022, Netflix anunció la renovación de The Umbrella Academy para una cuarta y última temporada de la serie. "Estoy muy emocionado de que los fans increíblemente leales de The Umbrella Academy puedan experimentar el final adecuado del viaje de los hermanos Hargreeves que comenzamos hace cinco años", dijo Steve Blackman en un comunicado. Luego se supo también que la última temporada constará de seis episodios.

Según múltiples fuentes de producción vistas por What's on Netflix, la producción de la cuarta y última temporada de The Umbrella Academy comenzó en febrero de 2023. Las listas de producción actualizadas sugieren que el rodaje de la temporada 4 comenzó el 6 de febrero de 2023 y se extenderá hasta el 19 de mayo de 2023. El 1 de febrero de 2023, Blackman confirmó que la filmación estaba en marcha y Netflix publicó (junto con una imagen) que la producción había comenzado.