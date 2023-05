The Mandalorian temporada 4: cuándo se estrena y video del tráiler por Disney Plus

La serie del universo Star Wars se convirtió en un verdadero éxito de la plataforma, por lo que ya tiene su cuarta temporada escrita. Qué se sabe hasta ahora del estreno.

Las señales indican que podría estrenarse una nueva temporada, pero no en 2023.

Las señales indican que podría estrenarse una nueva temporada, pero no en 2023.

Los recientes anuncios realizados en la Star Wars Celebration han dejado claro que el universo de Star Wars sigue teniendo mucho potencial tanto en cine como en televisión. Se espera con ansias la llegada de la segunda temporada de Andor, y la aparición de nuevas series como Ahsoka, The Acolyte y Skeleton Crew, que sin dudas serán un gran éxito en la plataforma de streaming de Disney+, aunque es imposible olvidar que la serie que más ha cautivado a los fans de la saga original es The Mandalorian.

Hay rumores de que la próxima aventura del mandaloriano Din Djarin (encarnado por Pedro Pascal) podría estar cerca, ya que el showrunner de la serie Jon Favreau ha confirmado que la cuarta temporada ya fue ideada y escrita. Como se pudo ver en El Libro de Boba Fett, todas las series de Star Wars están interconectadas entre sí, por lo que los sucesos de la temporada 3 de The Mandalorian podrían continuar en la historia de otros personajes del universo. Es difícil especular sobre lo que puede pasar en una posible nueva temporada debido a la complejidad de la trama, pero sí es seguro que habrá muchos fanáticos esperándola.

Aunque Jon Favreau, el co-creador Dave Filoni y el productor Rick Famuyiwa no hablaron públicamente sobre los posibles argumentos de la cuarta temporada de la serie de Star Wars, es importante destacar que Favreau mencionó en una entrevista con Total Film que aún no tiene un final en mente para The Mandalorian, lo que deja abierta la posibilidad de que la serie siga adelante por mucho tiempo.

Lo que sí se puede asegurar es que la historia de este personaje, y su relación con su pequeño protegido, seguirá cautivando a las audiencias de todo el mundo por mucho tiempo más, tal y como lo anticipó Favreau: "Me encanta que estas historias sigan y sigan. Estos personajes potencialmente podrían estar con nosotros por mucho más tiempo, y realmente me encanta contar historias en su voz y me encanta la forma en que se desarrollan sus aventuras. Espero hacer muchas más". Se espera que la nueva temporada pueda estrenarse a finales del 2024 o principios del 2025.

The Mandalorian 4: reparto y personajes

Pedro Pascal es uno de los grandes protagonistas de este éxito del mundo Star Wars.

Aunque no hay confirmación oficial sobre los miembros que aparecerán en la temporada 4 de The Mandalorian, se espera que ciertos personajes esenciales regresen. A raíz de la redención de su personaje en las Aguas Vivas de Mandalore, Pedro Pascal no necesitará mostrar su rostro, pero se espera que siga prestando su voz (como Din Djarin) en futuros episodios. Además, se espera el regreso de Grogu y de los co-protagonistas Bo-Katan y la Armera.