Por qué se separaron Maradona y Jorge Cyterszpiler

Durante ocho años, Jorge Cyterszpiler fue el representante de Diego Maradona. Sin embargo, y hasta el día de hoy, muchos se preguntan cuáles fueron los motivos de la separación. El Destape dialogó con el hijo del agente y dio algunos detalles al respecto.

Nunca quedó muy claro y todo quedó en un verdadero misterio. ¿Por qué se separaron Diego Maradona y Jorge Cyterszpiler? Es la pregunta que mucha gente se hizo a lo largo de los años y también la gran duda que tanta gente tiene hoy en día tras haber visto la serie "Maradona: Sueño Bendito", transmitida por Amazon Prime Video. La historia del crack con su primer representante es digna de una historia aparte. Y por eso , El Destape decidió dialogar con Juan Cyterszpiler, el hijo mayor del empresario.

Diego y Cyterszpiler se conocieron desde muy chicos. Eran muy amigos y se acompañaban en todo momento, al punto de que "El Rengo" aconsejó y acompañó al crack durante sus primeros pasos en Argentinos Juniors, equipo en el que debutó en Primera División. Producto de la amistad, "Pelusa" le pidió que fuera su manager.

Durante ocho años, entre 1977 y 1985, Cyterszpiler fue el representante de Maradona en varias etapas futbolísticas del genio del fútbol mundial: "El Bicho" del barrio porteño de La Paternal, en el salto a Boca, durante la millonaria transferencia a Barcelona e incluso en su llegada a Napoli.

Diego Maradona y Jorge Cyterszpiler fueron grandes amigos.

Luego, Diego acordó para que Guillermo Coppola -otro que también formó parte de su entorno más íntimo- fuera su agente personal. Sin embargo, nunca se pudo determinar con exactitud qué fue lo que pasó con Cyterszpiler para que la relación se terminara. De hecho, ninguno de los protagonistas llegaron a dar muchas explicaciones al respecto.

Los motivos de la ruptura entre Maradona y Cyterszpiler, su primer representante

En mayo de 2017, y tras el sorpresivo suicidio de Jorge, "El Pibe de Oro" dialogó con "Un buen momento", por Radio La Red, y manifestó su dolor por lo sucedido: "No me entra en la cabeza que se haya suicidado. Nos dormimos todos. Tendríamos que haber ido nosotros a hacerle de psicólogos". Y dio un detalle sobre la ruptura con su amigo: "Me falló en un momento muy difícil, pero nunca lo quise denunciar. Me han dicho que lo denuncie y nunca quise".

Jorge Cyterszpiler y Diego Maradona, una dupla de amistad y trabajo que fue exitosa.

Por otra parte, y en diálogo con El Destape, Juan Cyterszpiler -hijo de Jorge- contó que su padre jamás reveló un solo dato puntual sobre la separación con Diego, su gran amigo: "Creo que los hechos demuestran todo. Mi viejo nunca tuvo nada para decir y siempre lo dijo: 'Nunca voy a decir nada porque es mi amigo'. Aparte, en ese momento, había situaciones muy difíciles y más por lo que significaba Maradona. Siempre se priorizó la amistad por encima de cualquier cosa".

Incluso, el hijo de Jorge Cyterszpiler relató que, el día anterior a la muerte de su padre, le manifestó un último deseo: "Yo, desde el lado de mi viejo, sé que hasta el último día que se fue... me acuerdo que el día antes de lo que pasó, lamentablemente... me decía: 'Quiero volver a darle un abrazo a El Diez'. Intenté todas las medidas y justo después de la muerte de Maradona, como que dije: 'Bueno, ya te lo está dando ahí en el cielo'. Cuando hablé con mi viejo, el día anterior..., tuvimos una charla de tres horas, larguísima, hablamos de la vida y dijimos que íbamos a salir adelante, pasó lo que pasó y me acuerdo que mi viejo me dijo: 'Maradona es mi hermano y Miguel Brindisi también'".