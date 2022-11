El triste anuncio de De Paul a días del Mundial: "Te voy a extrañar"

Rodrigo De Paul publicó un triste mensaje días antes del comienzo del Mundial de Qatar 2022 que jugará con la Selección Argentina.

Rodrigo De Paul publicó un triste comunicado a través de sus redes sociales a pocos días del comienzo del Mundial de Qatar 2022. El volante de la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni no dudó y se mostró consternado por un tema en particular que vive muy de cerca. Mientras tanto, la relación del volante con Tini Stoessel no atraviesa el mejor momento posible y crecieron las especulaciones sobre su regreso con Camila Homs.

Sin embargo, en esta ocasión no se refirió ni a la cantante ni a su expareja. El mensaje fue para Giovani Lo Celso, su compañero de la "Albiceleste", quien subió una foto a su cuenta de Instagram en la que expresó sus sentimientos por perderse la Copa del Mundo que iniciará el próximo 20 de noviembre. El mediocampista, que vivió momentos inolvidables con el joven del Villarreal, abrió su corazón y no se guardó nada.

"Voy a extrañarte afuera y adentro, en los mates y cada vez que tiernos los reyes, en el micro que arranques con tus canciones de cancha, gracias por el recorrido, jugar con vos es mucho más fácil. Te amo mí hermano, nos quedan muchas paredes por tirar. Recuperate, te esperamos", escribió Rodrigo De Paul en una historia de la mencionada red social acompañada de una foto de Gio, quien no estará en la cita mundialista por el desprendimiento sufrido en su pierna derecha.

Es que no sólo compartieron todo en el verde césped, en donde ganaron la Copa América y la Finalissima, sino que también los viajes y las concentraciones que fortalecieron al grupo aún más. Esto, sin dudas fue clave para que el plantel de la "Scaloneta" esté más fuerte que nunca de cara al certamen. Además, tanto De Paul como Lo Celso significan una parte importante del ciclo del estratega.

La historia publicada por Rodrigo De Paul en sus redes

La reacción de Rodrigo De Paul tras conocer la lista de Scaloni para el Mundial de Qatar 2022

Rodrigo De Paul reaccionó en sus redes sociales luego de que la presentación de la lista oficial de la Selección Argentina de Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar 2022. El volante que se desempeña en el Atlético de Madrid es una de las piezas fundamentales del elenco nacional que afrontará el torneo a partir del 22 de noviembre y lo sabe.

"El sueño se hizo realidad. No puedo describir lo que se siente poder representar a mi país en una copa del mundo, pero puedo decirles que dejaremos el alma para que cada argentino se sienta orgulloso de cómo llevaremos nuestra bandera. Ahora sí, MÁS JUNTOS QUE NUNCA", escribió Rodrigo De Paul en su cuenta de Instagram. Los likes y los comentarios no tardaron de llegar y rápidamente alcanzaron un altísimo número en ambos casos.