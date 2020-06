Sebastián Villa rompió el silencio tras la denuncia de su ex novia: "Quiero llegar hasta el final y que se sepa la verdad"

Sebastián Villa rompió el silencio tras la denuncia por violencia de género por parte de su ex pareja, Daniela Cortés y aseguró que "confía en su verdad" y reiteró que "nunca agredió a una mujer".

"Mi imagen y mi carrera han sido dañadas en las últimas semanas, pero siempre creí, y ya lo dije en mis redes sociales, en que la verdad y la justicia se van a imponer", dijo el futbolista en declaraciones a Télam.

"Confío en mi verdad y en el trabajo que hace mi abogado y reitero que nunca agredí a una mujer", agregó el jugador de Boca y remarcó que "quienes lo conocieron de cerca en estos casi dos años que llevo en Argentina saben de las situaciones de violencia que sufrí, siempre con la amenaza de arruinarme la carrera".

Villa destacó que en las últimas semanas salió en los medios por esta situación que vive y "no por los goles" que hizo y "los buenos partidos" que jugó con su equipo para ganar la Superliga. "Extraño mi casa, extraño a mi perro Danger y espero volver a estar tranquilo para seguir haciendo lo que sé hacer, que es competir y poder ganar cosas importantes como las que ya gané. Pero no quiero que para recuperar esas cosas tenga que pagar una extorsión que nadie, sea o no jugador de fútbol, tiene que padecer", concluyó y destacó: "Por eso quiero llegar hasta el final y que se sepa la verdad".

El futbolista colombiano está imputado por los delitos de lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer mediando violencia de género en concurso real con coacción agravada, es decir, amenazas hacia su ex pareja, Daniela Cortés.