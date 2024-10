Sean 'Diddy' Combs agredió sexualmente a un niño de 10 años, según demanda

Foto de Archivo: Sean Combs llega al Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala (Met Gala) para celebrar la inauguración de "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" en el barrio de Manhattan de Nueva York, Estados Unidos

Sean "Diddy" Combs ha sido acusado de agredir sexualmente a un niño de 10 años en 2005, según una nueva demanda que se une a más de dos docenas de otras que acusan al magnate de la música de conducta sexual inapropiada. La demanda civil fue una de las dos presentadas el lunes en un tribunal del estado de Nueva York, en Manhattan, por Tony Buzbee, un abogado que dice representar a más de 150 víctimas de los abusos de Combs, y que ha presentado al menos 17 demandas. En la segunda demanda del lunes, otro denunciante masculino dijo que era un joven de 17 años que audicionaba para el reality show de televisión "Making the Band" cuando Combs y un guardaespaldas lo agredieron sexualmente en 2008. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE "El abogado que está detrás de esta demanda está más interesado en la atención mediática que en la verdad", dijeron los abogados de Combs en un comunicado similar a los emitidos tras las anteriores demandas de Buzbee. "En los tribunales prevalecerá la verdad: que el señor Combs nunca agredió sexualmente ni traficó con nadie: hombre o mujer, adulto o menor". Combs, de 54 años, también se ha declarado inocente de los cargos criminales de tráfico sexual en el tribunal federal de Manhattan, donde se enfrenta a cargos de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. Los fiscales federales han acusado al fundador del sello discográfico Bad Boy de coaccionar a hombres, mujeres y niños para que realizaran actos sexuales sin su consentimiento, de sobornarlos e intimidarlos para que guardaran silencio y de emplear a su personal para encubrir sus delitos. Combs lleva seis semanas recluido en una cárcel de Brooklyn tras denegársele dos veces la libertad bajo fianza, y ha recurrido su detención. En la demanda que afecta al niño de 10 años, el demandante de California conocido como John Doe dijo que era un aspirante a actor y rapero cuando un asesor al que sus padres habían contratado organizó una "audición" con Combs en un hotel de Nueva York. Según la denuncia, después de que Doe dijera a Combs que "haría cualquier cosa" para convertirse en una estrella, Combs le dio un refresco con drogas, le empujó al suelo y le obligó a practicarle sexo oral. Doe dijo que perdió el conocimiento y que al despertarse estaba dolorido y tenía los pantalones desabrochados. Dijo que lloró y pidió ver a sus padres, lo que llevó a Combs a decir que les haría "mucho daño" si Doe revelaba lo sucedido, según la denuncia. El juicio penal de Combs está previsto para el 5 de mayo de 2025. Con información de Reuters