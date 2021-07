Santi Maratea interpeló a los antiderechos en su nueva campaña: “¿Vos querías salvar las dos vidas?"

En una nueva campaña solidaria, el influencer apuntó al sector antiderechos y a su doble moral para colaborar con causas millonarias para salvar la vida de dos pequeños.

Tras las críticas recibidas por la campaña solidaria para las infancias trans, Santi Maratea no se guardó nada y apuntó contra el sector antiderechos en una nueva cruzada por dos niños que necesitan tratamientos de salud muy costosos. Tanto es así que el influencer desea juntar 400 mil dólares y aprovechó el anuncio para despertar a los que abogan ser defensores de "las 2 vidas".

“Como son dos vidas justo esto es para los providas…también vi gente famosa, referentes, bardeando la campaña de infancias trans y ahora que no son trans. ¿Dónde mier** están?”, arrancó sin matices Santiago Maratea. “Esto no va sólo para los católicos ni para los judíos, sino para aquellos que quieren hacer este un lugar mejor pero no hacen nada”, picanteó el influencer en relación a la campaña que realizó para la fundación de infancias trans que generó la bronca de los sectores más retrógrados de la sociedad.

Al influencer no le tembló la voz y dirigió su mensaje al sector antiderechos que, embanderado en pañuelos celestes, hizo campaña para "salvar las dos vidas" mientras el colectivo feminista buscaba la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso de la Nación. No conformes, los mismos personajes se despacharon contra el influencer por su colecta para una fundación y un observatorio para contener a niños y niñas trans.

La picante publicación de Santi Maratea contra sus haters de la ultraderecha

“Hoy es domingo de ir a misa y habrán ido los católicos así que quiero apuntar a ellos, a los provida, a los de Salvemos las dos vidas", lanzó el joven de 29 años. "Acá tenés dos vidas: Fede y Ezra, o sea salvar dos vidas nunca fue tan fácil”, precisó en una de sus historias que correspondía a la nueva campaña solidaria para ayudar a dos pequeños con distintos problemas de salud y distintas dificultades para realizar sus tratamientos.

Fede es un niño cordobés de 6 años que necesita 320 mil euros para realizar un tratamiento en España porque en el país no existe. Por su parte, Ezra necesita seguir junto a su familia en Estados Unidos para realizar un tratamiento que cuesta 17 mil dólares mensuales. Maratea pidió juntar 51 mil dólares para cubrir los primeros tres meses, además postularse a recibir donaciones de pañales.

Recientemente, la causa de Federico Ledezma el niño de seis años oriundo de Córdoba obtuvo buenas noticias ya que una ONG puso a disposición el avión particular del activista Enrique Piñeyro para trasladar al pequeño desde Buenos Aires hasta Barcelona. “Ya tengo una buena noticia y es que una organización llamada Solidaire ONG nos va a prestar un avión que va a buscar a Fede especialmente y llevarlo de Argentina a España. El piloto del avión también es médico”, celebró el influencer.