Papelón en El Trece: a los gritos, Sandra Borghi discutió en una entrevista

El comienzo de semana no fue el mejor para Sandra Borghi. Este lunes, en el programa Nosotros a la Mañana, la conductora de TV, los panelistas y la producción protagonizaron un vergonzoso momento al aire en El Trece. Es que discutieron con Andrea Valido, coordinadora del clausurado zoológico de Luján que intentó dar explicaciones de lo ocurrido con Sharima, la elefanta fallecida.

La pelea en televisión se desencadenó poco a poco. En el comienzo de la entrevista, Valido intentó exponer su dolor por lo ocurrido con la elefanta: "No estamos bien. Se murió una... Mi hermana. Pese a los intentos de la panelista Nicole Neumann por agregar algún comentario, la trabajadora aclaró cuál fue la causa de la muerte del animal: "Lo que quiero decirle a Nicole... Nicole, no hay fosas en el zoológico. La periodista fue al zoológico. La nota que salió en La Nación decía eso, pero no hay fosas en el zoológico. No cayó en ningún lado. Hay mucha mala información. Hace diez meses que estamos sufriendo las consecuencias del abandono por parte de las autoridades del Ministerio de Nación, Provincia y Defensoría. Te voy a hablar en nombre de los animales".

"Sharima padecía de artrosis en una de sus manos. La elefanta que cayó de una fosa fue en un zoológico de Tailandia. Sharima venía de Tailandia, vino hace 22 años. Llegó con su cuidador, que durante 8 meses nos instrumentó para que aprendiéramos a cuidarla. Va a ser sometida a una necropsia, que es como una autopsia para los humanos. Sharima estaba en tratamiento, se descompuso y entró en paro cardíaco. No pudimos sacarla del paro. Eso fue lo que pasó", añadió la coordinadora del zoológico de Luján.

Cómo fue la discusión entre la conductora Sandra Borghi y la coordinadora del zoológico de Luján en El Trece:

Tras la aclaración de una de las encargadas de cuidar y asistir a los animales, los periodistas de El Trece intentaron hacer más preguntas. Pero todo empeoró poco a poco... "Llamé a tu producción para que vinieran a ver el zoológico", le comentó Andrea Valido. Y luego, la conductora Sandra Borghi le marcó la cancha: "Andrea, quiero aclararte algo: las veces que vos llamás, y nos decís que entremos con las cámaras... Nosotros tenemos prohibido entrar con las cámaras. Hemos intentado".

Andrea Valido: "¿Quién no les permite? ¿Quién no les permite?".

Sandra Borghi: "El Ministerio no nos lo permite. ¿Te acordás que hicimos una nota desde adentro?".

Andrea Valido: "El mismo Ministerio que nos clausura es el que no quiere mostrar la realidad. Y yo estoy desesperada... Gracias por esta nota. Esto se pudo haber evitado. Esto es negligencia, no sólo nuestra si la fuera y me hago cargo. Me hubiesen traído un camión. Si era importante, dos. Se quedaron en palabras. Hay un montón de animales en el zoológico".

Sandra Borghi: "Por clausura, por la condición judicial que sea, hay una situación de abandono absoluta".

Andrea Valido: "Nosotros estamos haciendo lo imposible, buscando donaciones. No dejan entrar cámaras, no me dejaron hacer una nota en dos meses. Por favor, basta. Hay que resolverlo. Las autoridades del zoológico saben que estoy hablando con ustedes. Estamos agotados. Nosotros también somos pueblo".

Sandra Borghi: "En este programa hay libertad de expresión".

Andrea Valido: "No tengo ganas de escuchar opiniones de gente como Matilda Blanco (activista) que no entiende".

Sandra Borghi: "No la escuches si no querés".

Andrea Valido: "Hablá con ella si querés".

Sandra Borghi: "Quedate calladita un minutito así hablamos con Matilda Blanco así da su postura".

Andrea Valido: "Vos no me vas a decir que me calle. Si me llamaste es para que hable".

Sandra Borghi: "No opines si no querés, pero dejala a ella que se expres".

Andrea Valido: "La escucho a Matilda, pero la producción está en falta porque se lo avisé antes y me comprometí a que sólo hablaba con ustedes"

Sandra Borghi: "Es muy difícil hablar con vos. Te voy a proponer algo: si vos querés quedarte en línea, quedate. Si no, cortá".

Andrea Valido: "Tengo 200 llamados para atender".

Sandra Borghi: "Ahí está, atendé a los 200 llamados. Te dimos prioridad a vos. Tenés un problema para dialogar. Te propongo que te quedes en línea, escuchá y no discutas. Cuando terminamos el diálogo con Matilda y después te escuchamos a vos. Quedate calladita para escuchar y no opines si no querés para no ponerte nerviosa".

Andrea Valido: "Gracias por tus consejos psiquiátricos".

Sandra Borghi: "Chicos, ¿hay que seguir hablando con Andrea? Porque ya no tengo ganas de seguir hablando".

Andrea Valido: "Hasta luego".