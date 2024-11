Por qué dormir en el piso hace bien, según la psicología.

Un reciente artículo de The New York Times puso sobre la mesa una práctica sencilla pero intrigante: recostarse en el suelo. Aunque la ciencia aún no cuenta con una amplia base de estudios que respalde los beneficios de esta actividad, diversos psicólogos aseguran que puede tener efectos positivos tanto para el cuerpo como para la mente.

Ellen Hendriksen, psicóloga clínica en Boston, explicó que acostarse boca arriba genera una postura abierta y relajada que, a menudo, resulta calmante. “Tu cuerpo y tu estado de ánimo buscan sincronizarse. Por eso es difícil estar optimista y esperanzado si estás desplomado en una silla, con la cabeza baja”, señaló.

Alan Fogel, profesor emérito de psicología de la Universidad de Utah y autor del libro Restorative Embodiment and Resilience, agregó que nuestra sociedad no está diseñada para propiciar momentos de restauración. “En el día a día, no tenemos muchos espacios para detenernos. En lugares familiares como la cama, la mente suele seguir activa, repasando el pasado o planificando el futuro. Sin embargo, al tumbarte sobre una superficie firme, como el suelo, puedes enfocarte en las sensaciones del cuerpo y desconectarte de esos pensamientos”.

Además, Fogel recomienda dejar que el cuerpo se acomode completamente al suelo y soltar cualquier tensión muscular. “Es un ejercicio de entrega: al hacerlo, se facilita una descompresión física y mental que permite simplemente estar”, sugirió.

En varias culturas, esta práctica se vincula con actividades meditativas, como la postura savasana en yoga, que promueve la relajación gradual del cuerpo, o las meditaciones zen, que suelen realizarse en contacto con el suelo.

Qué significa que una persona sueñe contigo, según la psicología

A lo largo de la historia, los sueños siempre fueron un tema intrigante que despierta curiosidad en la humanidad. Estos fenómenos oníricos nos sumergen en escenarios alternativos y simbólicos, invitándonos a reflexionar sobre su significado. Uno de los sueños más desconcertantes es cuando alguien conocido, especialmente alguien con quien hemos perdido contacto, sueña con nosotros.

La psicología interpreta los sueños como un reflejo de nuestras emociones y pensamientos más profundos. Cuando una persona sueña contigo, puede ser una manifestación de su conexión emocional contigo, ya sea consciente o inconsciente. Estos sueños pueden surgir de recuerdos compartidos, sentimientos no resueltos o simplemente del impacto emocional que dejaste en su vida.

Emociones ocultas y conflictos internos: cómo influyen

Soñar con alguien puede ser un indicador de emociones no expresadas o conflictos internos relacionados con esa persona. A menudo, los sueños funcionan como un espacio seguro donde nuestra mente procesa sentimientos reprimidos. Si la persona en cuestión ha sido importante en algún momento de tu vida, su aparición en sueños podría simbolizar la necesidad de resolver ciertos aspectos de esa relación.

Vínculos afectivos y relaciones pasadas

La naturaleza del vínculo con la persona que sueña contigo juega un papel crucial en la interpretación del sueño. Si se trata de un familiar o un amigo cercano, el sueño podría reflejar el afecto y la importancia de esa relación. Por otro lado, si quien sueña es una expareja o alguien con quien tuviste un conflicto, podría estar procesando emociones no resueltas. La psicología sugiere que estos sueños a menudo destacan dinámicas emocionales que necesitan ser atendidas o comprendidas.

Mensajes simbólicos y advertencias: cómo afectan a los sueños

En algunos casos, soñar con alguien puede tener un significado simbólico o incluso funcionar como una advertencia. Por ejemplo, si el sueño muestra a la persona en una situación de peligro, podría ser un reflejo de preocupación por su bienestar o una señal de tus propias ansiedades. Soñar con un conflicto podría indicar tensiones no resueltas que requieren atención en la vida real.

Es importante tener en cuenta que factores externos también influyen en los sueños. Ver una foto reciente de alguien o escuchar su nombre en una conversación puede desencadenar su aparición en los sueños. Estos estímulos externos se mezclan con nuestras emociones y recuerdos, dando lugar a sueños que, aunque puedan parecer aleatorios, tienen un trasfondo psicológico.

La interpretación de los sueños es un proceso personal. No existe una fórmula universal para comprender su significado, ya que cada sueño está profundamente ligado a las experiencias y emociones individuales. Comprender el contexto personal y las emociones asociadas es clave para desentrañar lo que significa que alguien sueñe contigo.