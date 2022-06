El conmovedor diálogo de Cristina con la madre de una estudiante: "Gracias a usted"

El video fue compartido por Wado de Pedro, de recorrida por Salta. "Gracias a usted, a mi hija le faltan cuatro materias para que se reciba de abogada", dijo la mujer.

A través de Eduardo "Wado" de Pedro, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le dejó un mensaje muy especial a una mujer de Cafayate, provincia de Salta, quien previamente le había agradecido por su labor como presidenta de la Nación durante ocho años. "Gracias a usted, a mi hija le faltan cuatro materias para que se reciba de abogada", manifestó mientras le estrechaba la mano al ministro.

La curiosa situación se dio en la provincia del norte del país, donde el ministro del Interior formó parte de un homenaje al General Martín Miguel de Güemes -aniversario de su fallecimiento conmemorado desde el 17 de junio de 2016. "Precursos del federalismo, líder popular y héroe de nuestra independencia. Lo recordamos por su actuación definitiva en la lucha contra el ejército realista, junto a su tropa de gauchos bravos e infernales", escribió en sus redes sociales.

Pero más allá del acto, Wado de Pedro se encontró con una vecina que aprovechó la ocasión para agradecerle a la ex presidenta y asegurarse de que el video llegue a sus ojos. "Buenos días, señora, querida ex presidente, saber que el mensaje le va a llegar. Mi nombre es Kristina con K, gracias a usted a mi hija le faltan cuatro materias para que se reciba de abogada", manifiesta. Tras esto, el ministro la felicitó y le da una abrazo agradeciéndole.

Tras esto, la vicepresidenta -claramente conmovida- le respondió a través de un audio. "¿Cómo estás? Acabao de ver el video que me mandó Wado. Bueno, nada, acá te habla Cristina con C. Gracias. Y un beso a tu hija, que le faltan cuatro materias para recibirse de abogada", manifiesta CFK. Pero remarca: "No es gracias a mí, por ahó yo facilité las cosas, pero el mérito seguramente va a ser de ella".

Al mismo tiempo, le mandó un "beso enorme" y una gran "felicitación" para la hija. Mientras que, siguiendo el juego, cierra el mensaje con "besos de Cristina con C". En el tweet donde se puede ver el video, Wado escribió: "Encantado de hacer el puente entre Kristina y Cristina. Hacer realidad sueños, que cuestan tanto esfuerzo personal y familiar, siempre es un motivo para agradecer y festejar".