Policía británica recibe denuncia por agresión sexual tras informaciones sobre Russell Brand

La policía londinense informó el lunes de que había recibido una denuncia de agresión sexual que se remonta a hace 20 años, a raíz de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre el comediante y actor Russell Brand.

No hubo comentarios inmediatos de los representantes de Brand tras la declaración de la policía.

Brand, de 48 años, ha negado las acusaciones publicadas en el periódico The Sunday Times y en el programa documental de Channel 4 TV "Dispatches", que informaban de que cuatro mujeres le habían acusado de agresiones sexuales, incluida una violación, entre 2006 y 2013.

La policía dijo que desde que se publicaron y difundieron esas acusaciones había recibido una denuncia de una agresión que supuestamente tuvo lugar en el barrio del Soho, en el centro de Londres, en 2003.

"Los agentes están en contacto con la mujer y le prestarán apoyo", indicó el comunicado de la Policía Metropolitana.

"Hablamos por primera vez con The Sunday Times el sábado 16 de septiembre y desde entonces hemos realizado nuevas gestiones con The Sunday Times y Channel 4 para asegurarnos de que cualquiera que crea haber sido víctima de un delito sexual sepa cómo denunciarlo a la policía", agregó.

Brand, exesposo de la cantante estadounidense Katy Perry, emitió un mensaje de video en las redes sociales para negar las "gravísimas acusaciones criminales" horas antes de que se publicaran el sábado.

"Estas acusaciones pertenecen a la época en la que yo trabajaba en el 'mainstream', cuando salía en los periódicos todo el tiempo, cuando salía en las películas. Y como he escrito extensamente en mis libros, yo era muy, muy promiscuo", dijo Brand.

"Ahora bien, durante esa época de promiscuidad, las relaciones que mantuve fueron absolutamente siempre consentidas", añadió el comediante, conocido por su estilo y aspecto extravagantes y que ha protagonizado varias películas, como "Get him to the Greek".

The Times y Dispatches dijeron que una mujer había hecho una acusación de violación, mientras que otra dijo que Brand la agredió cuando tenía 16 años y todavía estaba en el colegio. Dos de las denunciantes dijeron que los incidentes ocurrieron en Los Ángeles.

Con información de Reuters