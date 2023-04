Dónde comprar ropa barata en Ciudad de Buenos Aires

Los mejores lugares para conseguir la ropa que tanto buscabas sin gastar demás. Vestirse como se desea no sale caro, pero sí se necesita tiempo y conocimiento sobre las mejores ofertas.

La Ciudad de Buenos Aires es uno de los centros comerciales a cielo abierto más grandes del país, por eso puede ser confuso tener en claro a dónde conviene ir a comprar cuando se necesita cualquier cosa. Desde ropa hasta artículos del hogar o la comida de todos los días. Las opciones son tantas que cuesta identificar las mejores.

Un criterio ordenador es el precio: ¿cuáles son los lugares más baratos? En este caso, cuáles son las avenidas o los comercios que tienen ropa de todo tipo a precios accesibles para no dejar mucho sueldo en vestirse de la forma en que se desea.

Las opciones más accesibles

Outlets en Avenida Córdoba y Aguirre

Una de las zonas más populares de outlets de la ciudad se encuentra en Av. Córdoba entre el 4300 y el 5000. En ella se ubican las mismas marcas de los shoppings, pero con prendas de temporadas anteriores y segunda selección. Hay grandes locales de venta de zapatillas y artículos deportivos. En las calles Aguirre, Gurruchaga y aledañas, en el lindero barrio de Villa Crespo, se concentra una oferta similar, aunque con artículos de cuero, jeans y algunas marcas más exclusivas. Muchos locales aceptan moneda extranjera y hacen descuento por pago en efectivo.

Avenida Avellaneda y sus alrededores

En el barrio de Flores, es la zona de la ciudad (junto con Once) donde se encuentran los precios más bajos en indumentaria. Los locales son de venta mayorista, por eso es ideal para ir en grupo, ya que algunos exigen comprar varias prendas. Un punto en contra es que la ropa no se puede probar y, en muchos casos, no tiene cambio. Avenida Avellaneda es muy concurrida, por lo que se sugiere circular también por las calles aledañas, Aranguren, Cuenca, Concordia y Campana.

Once

En Once se destacan los negocios de telas, ropa, calzado y artículos importados, muchos de estos negocios tienen un precio para venta mayorista y otro para minorista. En Once es posible encontrar los precios más bajos de la ciudad, pero hay que tener en cuenta las diferentes calidades de los productos. Las personas que concurren al barrio a comprar dicen: “En Once para comprar bien hay que saber buscar”. Otra desventaja puede ser la falta de probadores y espejos, así que hay que ir preparada.

Ropa

Opciones con precios más elevados

Avenida Alvear

Sus siete cuadras, desde Cerrito (en Retiro) hasta Libertador (en la Recoleta) son el emblema de la aristocracia porteña. Además de embajadas, hoteles cinco estrellas y petits hotels de principios del siglo XX, agrupa locales insignia de las marcas internacionales de lujo y algunas joyerías.

Según un estudio de la cadena de noticias estadounidense NBC, es uno de los destinos elegidos para hacer shopping de alta calidad y a buen precio. Ese ranking la ubica detrás de la Quinta Avenida de Nueva York; Les Champs Elysées, de París y Oxford St, en Londres.

Patio Bullrich y Galerías Pacífico

Estos dos shoppings son los preferidos por los turistas dada su cercanía con los hoteles cinco estrellas. Inaugurado en 1988, Patio Bullrich fue el primero en su tipo en Buenos Aires y sorprende por su arquitectura de antiguo local de subasta de hacienda. Con accesos sobre Av. del Libertador y la coqueta calle Posadas, concentra marcas internacionales (muchas de ellas no se encuentran en otros shoppings) y nacionales y su gran ventaja es que suele ser menos concurrido.

Galerías Pacífico, sobre Av. Córdoba a la altura de la peatonal Florida, ofrece descuentos y promociones para visitantes extranjeros y la posibilidad de ahorrar hasta el 14% con el Shop Tax Free (solo para marcas nacionales adheridas). Monumento Histórico Nacional, el edificio alberga murales de Antonio Berni y se puede recorrer en visitas guiadas gratuitas de 15 minutos.

Distrito Arcos

Hacia Palermo, Distrito Arcos, es un pintoresco shopping a cielo abierto y bajo los arcos del ferrocarril. Ubicado en Paraguay 4979, ofrece productos discontinuos y de otras temporadas de marcas nacionales, en un modelo similar a los Premium Outlets de Estados Unidos. El sector edificado se caracteriza por la presencia de las estructuras ladrilleras del viaducto del ferrocarril y hay grandes canteros con plantas y flores. En el mismo circuito hay bares, heladerías y foodtrucks para almorzar y hasta cenar al aire libre (abre todos los días de 10 a 22).

Palermo Viejo

Elegido por diseñadores argentinos de vanguardia, el barrio de Palermo, especialmente en las inmediaciones de Plaza Serrano, es un paseo en sí mismo. Creadores ya reconocidos y también emergentes tienen sus tiendas sobre las calles El Salvador, Honduras, Gurruchaga y Armenia. Hay indumentaria, zapatos, joyería de autor, bazares y objetos. Todo condimentado por barcitos y restaurantes de moda. Los fines de semana abren las ferias artesanales que ofrecen ropa, bijouterie y accesorios para hombres, mujeres y niños.