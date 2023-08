Sixto Rodríguez, cantante de "Searching for Sugar Man", muere a los 81 años

Sixto Rodríguez, cantautor estadounidense cuya enorme popularidad en Sudáfrica inspiró el documental ganador de un Oscar "Searching for Sugar Man", falleció el martes a los 81 años, informó el miércoles un sitio web dedicado al artista.

Rodríguez, afincado en Detroit, no sabía lo popular que se había hecho su música en Sudáfrica, donde sus canciones se convirtieron en himnos de la lucha contra el apartheid en la década de 1970. En Estados Unidos, el éxito le había sido esquivo.

"Searching for Sugar Man" sigue a dos aficionados a la música sudafricanos en su viaje para descubrir el destino de Rodríguez.

El documental de 2012 del cineasta sueco Malik Bendjelloul ganó el Oscar en 2013. El director escandinavo dijo entonces que se sintió atraído por la historia porque era como un cuento de hadas de la vida real.

Rodríguez escribió y cantó sobre las duras calles de Detroit en 1970 y fue considerado por muchos en la profesión musical como un talento del orden de Bob Dylan. Sus letras, con una voz rasgada y conmovedora, hablaban de los sin techo y los trabajadores pobres.

Canciones tituladas "Street Boy", "Inner City Blues" y "Cause" contaban la historia de una sociedad en decadencia y el frío consuelo del traficante de la esquina: "Sugar Man". Sus dos álbumes de los años 70, "Cold Facts" y "Coming from Reality", no tuvieron éxito comercial en Estados Unidos.

"Tienes que estar preparado para el rechazo, la crítica y la decepción, así que ese tipo de cosas están más o menos incorporadas a cualquier carrera, y con la música es así", afirmó Rodríguez en el estreno del largometraje.

"Así que, sí, fue una decepción para mí entonces, pero mira esto, es algo muy grande estar aquí", agregó el cantante, cuya fama se disparó tras el documental y actuó en los mejores festivales de música, como Glastonbury y el Montreaux Jazz Festival.

El sitio Sugarman.org no reveló la causa de la muerte, pero a principios de este año informó que Rodríguez se sometió a una operación para reparar los daños causados por un derrame cerebral en febrero. Al fallecido le sobreviven tres hijas.

Con información de Reuters