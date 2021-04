Rodrigo Lussich contó que Martín Bossi llamó a Laurita para pedirle disculpas pero no obtuvo la mejor respuesta

Martín Bossi dialogó con Migue Granados en su nuevo programa y contó que en una ocasión había acompañado a un amigo para ver si su pareja estaba engañándolo. Al contar la anécdota, Bossi aclaró que no iba a dar nombres, pero eso no hizo menor al papelón puesto que el conductor mencionó los apellidos de Federico Hoppe, Laurita Fernández y Fede Bal, exponiendo la intimidad de la bailarina sin ningún tipo de decoro y sin que nadie se lo haya pedido.

Indignada, Laurita Fernández lanzó en sus redes sociales: "El machismo en su máxima expresión" en referencia a la malintencionada versión del humorista sobre su vida sentimental. Pero el problema no quedó ahí. Este martes, el conductor de Intrusos en el Espectáculo Rodrigo Lussich hizo una presentación de sus bombas del día y en una de ellas figuraba la joven bailarina.

“La aparición de Bossi en lo de Migue Granados contando esta historia nuevamente, años después, hace que salte Laurita furiosa y que ponga un tweet que dice ‘el machismo en su máxima expresión’”, recordó Lussich al tiempo que destacó que la actitud de la joven "es coherente consigo misma". “(Fernández) siempre castiga estas cosas porque siente que hay un prejuicio contra la mujer o una discriminación; pero también inhabilita cualquier debate porque cualquier rumor que hay, ella lo pone como que es algo machista y entonces no se puede decir nada aunque sea cierto. Eso es debatible y discutible, pero Laurita es coherente con esto”, agregó.

Ante la sorpresa de sus compañeros de piso, compartió que el humorista efectivamente se sintió tocado ya que, pese a que "no se pueda decir nada aunque sea cierto", según comentó el conductor de Intrusos en el Espectáculo, exponer la intimidad de una joven que no pretende hablar del tema es, sin lugar a dudas, un micromachismo, un síntoma que está en la responsabilidad de las figuras emitir o no cuando las partes que integran lo que se critica se llaman al silencio.

La respuesta de la rubia ante el llamado de quien ya se despachó sobre su vida sentimental es la de quien reconoce que, para pedir disculpas, es tarde. “Lo cierto es que estamos en condiciones de afirmar que luego de este tweet, Martín Bossi llamó por teléfono a Laurita Fernández", afirmó Lussich. "Le pidió disculpas y ella lo mandó a cag... ¡Y esto es una bomba!”", concluyó.

De más está decir que el espíritu de Martín Bossi de poner al descubierto la intimidad de tres personas, fue retomado en el programa de América TV puesto que los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en ningún momento dudaron de la palabra de Bossi y directamente titularon que "la infidelidad de Laurita Fernández trajo cola". ¿Les responderá la bailarina?