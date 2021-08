Rodolfo Barili le dedicó una emotiva reflexión a sus hijos: "Es por acá, aunque duela"

El conductor de Telefe Noticias abrió su corazón en las redes sociales para dejarles un mensaje a sus hijos ante un mal momento.

El mal presente de San Lorenzo en lo deportivo como en lo institucional desanima a todos sus fanáticos. Rodolfo Barili, famoso hincha del Ciclón, se volcó a las redes sociales tras la cuarta derrota consecutiva sufrida contra Estudiantes y dejó una emotiva reflexión hacia sus hijos para que continúen con la pasión a pesar de los malos resultados.

"Es por acá, hijo. Aunque duela. Aunque no entiendas. Aunque mastiques bronca. Aunque los dirigentes te defrauden. Aunque los resultados no lleguen", precisó el conductor de Telefe Noticias, a quien se lo nota enojado por el momento de San Lorenzo y aprovechó a pasar factura a los responsables. También acompañó el posteo con una imagen camino a la cancha de la mano de uno de sus hijos: "La pasión no se transa. Cada alegría paga decenas de tristezas. Los colores y el amor por San Lorenzo están sobre todo, sobre todos. El resto lo hablamos".

"Para Dan. Para Beni. En estos tiempos de bronca y de insuficientes explicaciones. @sanlorenzo", finalizó a corazón abierto Barili.

Rodolfo Barili confirmó la fecha tentativa para su casamiento con Lara Piro

El conductor de Telefe Noticias, Rodolfo Barili , finalmente, se casa con su pareja, Lara Piro. La boda que estaba prevista para este año había sido cancelada a causa de la segunda ola de contagios de coronavirus, pero los comprometidos decidieron que la ceremonia se celebre el año que viene.

Desde Intrusos en el Espectáculo, el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en América TV, afirmaron que Rodolfo y Lara celebrarían su unión en marzo del 2022. “La estrella del periodismo que se casa, que cumple años el 30 de noviembre y es de sagitario es…Rodolfo Barili”, anunciaron los conductores en una de las célebres "bombas" del magazine.

“Él ya hizo cuando fue su compromiso, hizo toda una ceremonia, lo filmó con un drone, entregó los anillos, participó parte de la familia. Por más que estaban en cuarentena, él se las ingenió para hacer un pedido de matrimonio muy ceremonioso”, reveló Lussich. “Ahora podría ser la primera semana de marzo. Es linda fecha para casarse”, comentó Pallares.

Tras "la bomba" de Intrusos, el sitio Primiciasya se comunicó con el compañero de Cristina Pérez para confirmar la feliz noticia. "Es así. Pero sin fecha aún", explicó Barili. "Lo íbamos a hacer este año, pero lo postergamos al próximo por la pandemia. Nada más deseamos que sea una celebración de nuestro encuentro con nuestros seres queridos y el contexto actual no permite ese riesgo", consideró.