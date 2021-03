Pergolini fue la estrella de Rock & Pop, pero tras irse a Vorterix se dedicó a destruirla, según Olmedo

En un nuevo episodio de su podcast, Quemar un patrullero, el periodista Gustavo Olmedo reveló cómo fueron los últimos meses en Rock and Pop junto a Mario Pergolini y contó cómo fue el calvario que le tocó atravesar. Pese a que llegó a dicha emisora por la designación del propio vicepresidente de Boca, luego debió pasar momentos difíciles que decantaron en una fuerte depresión.

“Yo estuve dos años en Vorterix (2012-2013). La pasamos muy bien. Hacíamos un programa que se llamaba Doble o nada, que iba después del que hacía Mario. Un día llegué a la radio y él me dice 'Rock & Pop es nuestra, ahora la manejamos nosotros’”, comenzó diciendo Olmedo, quien es la ex pareja y padre de los hijos de Romina Pereiro, actual esposa de Jorge Rial.

Continuando con su relato, Olmedo añadió: "Mario me ofreció volver a Rock & Pop como director artístico. Él sabía que yo era ambicioso, me gustaba experimentar, crecer. Y ese laburo detrás del micrófono me gustaba, la propuesta fue tentadora. Cuando me fui de Rock & Pop a Vorterix, mi sueldo se duplica, y cuando regresé, se duplicó de nuevo. No era extravagante, pero era una buena guita”.

Sin embargo, el panorama no fue el esperado. Olmedo detalló paso por paso todas las acciones de Pergolini que terminaron por hundir a la histórica radio de rock. Entre ellas puntualizó en el despido de La Negra Vernacci (del que siempre fue culpado él pese a no haber participado del mismo), la unión de Juan Di Natale y Eduardo de la Puente en un solo programa para debilitar la competencia horaria, la colocación de programas con poco rendimiento en horarios importantes y finalmente su salida como jefe de todas las radios del grupo.

El problema ocurrió en los últimos meses de Olmedo en Rock and Pop. Se descubrió que el grupo que comandaba la radio (Sergio Spolski y Matías Garfunkel, a quienes el periodista retrató como el diablo personificado), con Pergolini incluido en él, no existía en la legalidad y los sueldos dejaron de pagarse. Allí, el periodista ingresó en una profunda desolación que se agravó por la difícil situación familiar en la que se encontraba: próximamente, firmaría el papel de divorcio junto a la mencionada Romina Pereiro.

Olmedo, la depresión y el problema grave que Mario Pergolini le dejó

En medio de un escenario imposible de empeorar, el protagonista contó: “Automáticamente en todos los medios de este grupo se dejaron de pagar los sueldos, excepto en Vorterix. Luego solo pagaron a los que estaban en blanco, menos a mí. Los conductores que facturaban no cobraban más tampoco. Esto fue así durante 6 meses, hasta que no cambió de manos la radio, no cobre. En ese momento colapsé”.

“Estaba por firmar mi acuerdo de divorcio cuando me doy cuenta que no voy a cobrar más. Le dije a mi abogado que no lo iba a firmar porque no iba a poder cumplir. Esa relación no venía amigable así que tenía varios frentes abiertos. Entré a un pozo depresivo del que me costó salir”, reveló Olmedo, quien también deslizó no haber podido escuchar rock o heavy metal en esa época de su vida ya que, instantáneamente, rompía en llanto.