Los desopilantes memes sobre el marido de Pampita por su discurso en la Legislatura

El mensaje con datos errados del legislador generó una catarata de memes en las redes sociales.

El legislador porteño por Republicanos Unidos Roberto García Moritán, más conocido como el marido de Pampita, protagonizó un fuerte cruce junto a sus pares del Frente de Todos en una nueva sesión en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

“Los que somos gente de bien no le tenemos miedo al esfuerzo, a ponernos a prueba, a competir. A ustedes tampoco le tenemos más miedo. Hay un montón de gente que no les tiene más miedo”, comenzó.

En el transcurso de su descargo, el dirigente opositor elevó el tono y sentenció: “Vamos a salir nosotros también porque el pueblo es nuestro, no es de ustedes”, explicó mientras le cortaban el sonido a su micrófono.

Instantes después se cruzó con otros legisladores del oficialismo y les gritó: “¿Yo soy una vergüenza? Vergüenza te tiene que dar a vos que perteneces a una fuerza que dejó patas para arriba a la Argentina", tiró en el momento de más tensión. Luego dio datos falsos: "hay 100 por ciento de inflación".

Más tarde, ya concluida la sesión, García Moritán publicó el fragmento de su discurso en su Twitter y subió la vara en las críticas: “Yo no me dejo apretar por ningún puntero ni por los que se venden como defensores de los pobres para sentarse en una banca a vivir de ellos. No les tengo miedo, ridículos. Vamos a destruir el clientelismo, les guste o no”, escribió.

La publicación del video generó una catarata de memes en las redes