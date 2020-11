Roberto Funes Ugarte, más conocido como “Robertito”, desembarcará mañana a las 19 en la Televisión Pública para conducir el ciclo de preguntas y respuestas “¿Quién sabe más de Argentina?”, una experiencia que implica un nuevo desafío en la carrera del periodista, ya que nunca “había hecho un programa de entretenimientos en este formato”, dijo.



En diálogo con Télam, el carismático conductor contó que la propuesta lo tomó por sorpresa, en un muy buen momento de su profesión, y habló de la satisfacción que le genera el hecho de trabajar en el canal estatal junto al productor Diego Guebel, quien lo convocó para estar al frente de este ciclo que “va a tratar sobre los conocimientos de toda índole que la gente tenga de la Argentina”.

“Guebel me llamó para este desafío, es algo nuevo para mí. Me gusta siempre ver qué hay para hacer, y ni hablar de lo que significa trabajar en la TV Pública, que es como el ‘abc’ en esta profesión, me encanta, no lo puedo creer. Además me parece que el canal está en un momento de cambios, donde hay gente nueva, periodistas y profesionales muy diversos”, expresó Funes Ugarte.





A Robertito, quien se impuso en la televisión a partir de un estilo propio, fresco y alegre, se lo puede ver actualmente en los ciclos de C5N “Sobredosis de TV” y “Minuto a minuto”, y en el noticiero de Telefe como cronista del segmento “Contratado por un día”.



A su abultada agenda laboral sumará a partir de mañana "'¿Quién sabe más de Argentina?", un ciclo diario que propone un espacio para que el público demuestre lo que sabe sobre historia, hechos y personajes que son parte de la idiosincrasia de los argentinos. Se trata de un programa de preguntas y respuestas que premiará el conocimiento de los participantes sobre hechos, personajes e historia que forman la identidad argentina.



Durante una hora, los participantes competirán en tres duplas que se disputarán un puntaje distribuido en una serie de desafíos. “El programa va a tratar sobre todos los temas que conforman a los argentinos a modo de diferentes juegos, música, cultura general, deportes, pero más que todo entretenimiento. Tratará sobre todo lo que somos los argentinos, será un gran mix que es lo que somos, que incluirá las recetas más fáciles, los platos típicos argentinos, nombres de telenovelas y fútbol”, comentó.

“La respuesta correcta”, “Las cosas en orden” o “Suban el volumen” serán algunos de estos juegos, con los que las duplas sumarán puntos durante cada programa. La dupla ganadora del día obtendrá un premio y si consigue imponerse a lo largo de cinco programas, se llevará el gran premio semanal. Los interesados en participar, pueden inscribirse ingresando por www.tvpublica.com.ar.