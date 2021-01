El ataque de bronca de Federico Bulos contra River y la chicana a Gallardo

Boca logró coronarse en la Copa Diego Armando Maradona. El equipo de Miguel Ángel Russo no hizo un gran papel ante Banfield y pudo zafar en la tanda de penales tras haber igualado 1-1 en los 90 minutos. Este mediodía, por la pantalla de ESPN, Sebastián el Pollo Vignolo y los demás integrantes de la mesa de F90 analizaron el desempeño del Xeneize, que alcanzó su º70 estrella en la historia. Y fue ahí donde Federico Bulos protagonizó un momento escandaloso, en el que chicaneó a River y a Marcelo Gallardo.

El verborrágico relator y opinólogo, en principio, se encargó de cuestionar a Boca por la eliminación con Santos, en la semifinal de la Copa Libertadores: "Lo que hablo es de actitud, rebeldía. Creo que no estuvo a la altura de la camiseta de Boca. No maquilla. Fue muy fuerte la imagen negativa en Brasil, lo cual hace poner las cosas en su lugar".

Luego, Bulos optó por comparar el 2020 del Millonario con el del Xeneize: "Si vos tomás año calendario o año competencia, estamos en enero y terminando la competencia del año anterior, al gran equipo señalado por todos, que es River, y lo tomás en la disputa con Boca... De tres títulos, River ganó dos y River no ganó ninguno. Hace dos años que no gana nada. Este año en particular que estoy mencionando...".

Asimismo, el periodista atacó al entrenador de River y, pese a que le hizo un elogio, lo chicaneó: "Ya dije que Gallardo es el mejor de todos. Lo que digo es que en tres competencias, Boca ganó dos y River ninguno. Yo no me como la farsa de que River quedó eliminado con orgullo. De local, River perdió 3-0".

"El campeón moral a mí no me gustó nunca. Revisá los archivos. Revisá los archivos. Este discurso lo tengo hace mucho tiempo. A nadie le gusta perder y quedar eliminado. Es mentira que aplaudieron. Esa fue una política comunicacional bárbara de Gallardo y delos jugadores", agregó Bulos, ante la mirada de compañeros como el Cholo Sottile y Daniel Arucci, quienes no coincidieron.

Finalmente, el Pollo Vignolo le consultó: "¿Sabés qué dijo Óscar Córdoba (NdeR: histórico arquero multicampeón con Boca)? Que hay que jugar como River". A los gritos y denotando mucha bronca, Federico Bulos estalló y manifestó: "¡Si perdió River también!. ¡Dale, Óscar!".