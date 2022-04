Ricardo Montaner volvió a Argentina y enloqueció al público del Luna Park

Ricardo Montaner brilló en su primera presentación dentro de la gira "Tour 2022".

El regreso de Ricardo Montaner a los escenarios de nuestro país fue todo un éxito. Era uno de los más esperados por el público que agotó las entradas rápidamente. El artista se presentó en el Luna Park, lugar al que suele definir como su casa. El cantante brindó un show inolvidable en el que recorrió sus canciones más reconocidas y cantó por primera vez temas de su flamante disco Tango.

Déjame llorar, Será, Me va a extrañar, Tan enamorados, Castillo azul, El poder de tu amor fueron algunos de los temas más románticos que sonaron en un Luna Park colmado por un público apasionado que disfrutó en vivo cada uno de los clásicos del popular cantante nacido en Argentina. Ricardo Montaner logró emocionar hasta las lágrimas a algunos espectadores.

Ricardo Montaner

Uno de los puntos más altos y emocionantes del concierto fue la interpretación de la canción Amén con las las voces e imágenes de Evaluna, Camilo, y Mau y Ricky en pantalla del estadio. También hubo momentos muy festivos que llegaron de la mano de los temas más alegres de su repertorio como Vamo' Pa' La Conga, entre otros.

El momento más esperado por el público de Ricardo Montaner

Ricardo Montaner

A principio de abril, Ricardo Montaner presentó un adelanto de lo que será su nuevo disco y por supuesto que el público estaba ansioso por conocer más de lo que el artista sacará a la luz el mes que viene. Anoche en el Luna Park, el cantante adelantó tres temas de Tango, el nuevo trabajo discográfico que presentará el próximo 24 de mayo.

Sonaron en el Luna Park, para sorpresa del público, tres grandes clásicos del género; El día que me quieras, Nostalgias y La última copa. Con respecto al primero de estos comentó: "El Día Que Me Quieras es quizás el tango más emblemático de la historia que se haya hecho en infinidad de géneros. No encontré mejor manera de identificar este proyecto. Es tango y es canción romántica y por eso me pareció que era la puerta de entrada perfecta a este viaje por mis raíces, a este sueño del Ricardo niño hecho realidad”.

Ricardo Montaner

Próximas presentaciones en Argentina

Hoy, la cita con Ricardo Montaner es en en Luna Park a las 21 horas. El show ya tiene todas las localidades agotadas. Pero para los que no llegaron a adquirir sus tickets y no quieren quedarse con las ganas de semejante concierto hay buenas noticias. El 24 de septiembre el artista vuelve al país. Tocará nuevamente en su casa, el Luna Park a las 21 horas. Las entradas están a la venta y el valor arranca en $4000.